參選宜蘭縣長？ 前立委陳歐珀：人民有需要就全力以赴

前民進黨立委陳歐珀動作頻頻，被解讀為參選宜蘭縣長熱身，他今天表態，如果人民有需要，就會全力以赴。（圖由陳歐珀辦公室提供）

2025/02/16 10:48

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣下屆縣長選舉，藍、綠、白陣營鴨子划水備戰，前民進黨立委陳歐珀近來也勤走基層，被解讀為參選縣長熱身，他今天（16日）公開回應，如果人民有需要，就會全力以赴。

63歲陳歐珀曾經連當宜縣3屆區域立委，本屆立委選前捲入im.B詐騙風波宣布退選，歷經一段時間沈潛，最近動作頻頻，除了掛上新年看板，並積極出席地方活動，參選縣長傳聞甚囂塵上。

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陳歐珀今天發表聲明指出，im.B案發生後，為了不影響大選而主動退選，經過全力輔選順利交棒給陳俊宇，之後創辦台灣希望智庫協會，作為地方型公共政策的討論平台，另外，im.B案宣判結果，確認與他沒有關聯，感謝司法還他清白。

陳歐珀強調，宜蘭是他一生懸命的故鄉，展望未來，唯有「愛與良善」才能改變台灣，再現宜蘭榮光，目前重點是傾聽民意，這段期間，確實很多鄉親勸進他參選縣長，如果人民有需要，就會全力以赴，由於民進黨提名機制要到7月才會確定，不急於現在決定。

下屆宜蘭縣長選戰，行政院政務委員陳金德等人，遊說宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳代表民進黨參選，同為綠營的冬山鄉長林峻輔也有意挑戰大位。至於國民黨陣營，不分區立委吳宗憲、議長張勝德、代理縣長林茂盛都被點名。民眾黨方面，宜蘭縣黨部主委陳琬惠本月8日透過個人臉書表態，「我的目標不變：2026參選宜蘭縣長，爭取為縣民服務」。

陳歐珀（左2）近來勤走基層，支持者勸進他參選縣長。（圖由陳歐珀辦公室提供）

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