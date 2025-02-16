「愛國主義教育法」實施逾一年 學者：習近平要人民聽黨話、感黨恩

中國2024年正式施行「愛國主義教育法」，加強新時代愛國主義教育，衍生諸多民族主義高漲情形。圖為中共領導人習近平。（美聯社資料照）

2025/02/16 10:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國2024年正式施行「愛國主義教育法」，加強新時代愛國主義教育，衍生諸多民族主義高漲情形。成功大學政治系教授洪敬富指出，習近平新時代愛黨、愛國、愛社會主義的「三位一體」，即是要人民養成「聽黨話，感黨恩，跟黨走」、「請黨放心，強國有我」的愛國愛黨情操。

洪敬富在近期的陸委會「大陸與兩岸情勢簡報」撰文指出，「愛國主義教育法」實施1年多來，中國各級政府大力推動愛黨、愛國、愛社會主義的相關主題教育與活動，同時也放大西方反華勢力、外國干涉中國內政等外部威脅，特別是針對台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利方面，出現所謂「四條紅線」說。

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洪敬富分析，愛國主義是中共構建民族主義的合法性工具，經由「愛國」來合理化黨國政府的內外諸多行為，並將民族主義與國家利益高度緊密結合。一些小粉紅在網路上的戰狼言論、仇外情緒、抵制外國商品、高舉民族品牌如華為手機等，官方多為默許、甚至支持和認可，這些行為往往在民間輿論中，被美化為愛黨愛國的熱情。

以中國社會仇外情緒表現在攻擊外國人士為例。2024年6月11日，4名美國教師在吉林北山公園遭遇當地1名仇美人士持利刃刺傷；6月24日，蘇州日僑學校校車遭1名仇日的中年男子暴力襲擊，造成1名中國籍隨車女導護員身亡；9月18日，1名中年男子持刀襲擊正前往深圳日本人學校的日籍10歲男童，導致該名學童因腹部及大腿遭刺多刀，傷勢過於嚴重送醫後搶救不治。

在國際上，2024年8月27日，一名中國留澳學生在布里斯本向一男嬰潑灑熱咖啡導致嚴重燙傷後畏罪潛逃。10月1日，一名中國男子在瑞士蘇黎世襲擊3名5歲兒童，行兇前他還發表長篇大論愛黨愛國的言詞。

洪敬富指出，這一幕幕喋血國內外街頭的悲劇事件，折射出數十年來中共黨國狹隘民族主義下，催化成「仇日、反美、反帝」的愛國主義教育，滋養出一批批「新義和團」式的中國民族主義幽靈。

據分析，「愛國主義教育法」本質上是把愛黨，愛國和愛社會主義三者，有機地統合在中國法律的層次，而不再僅限於過去個別宣傳的主題而已。習近平新時代愛黨、愛國、愛社會主義的「三位一體」，即是要人民養成「聽黨話，感黨恩，跟黨走」、「請黨放心，強國有我」的愛國愛黨情操。

他批評，中共聚焦於培育中國人民「三位一體」的愛國主義情懷，大大漠視人民的權益保障，例如在醫療、就業、社福、教育、住房等領域，提供更多的公共服務。中國政府應從人民百姓的根本需求和福祉出發，以實際行動贏得民眾對國家和政府的信任和支持，而不僅僅是要人民無條件、單向地效忠黨國。

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