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    王婉諭質疑「不本土、不進步」 黃國昌反嗆：側翼當到變小丑

    黃國昌今日反嗆，時力可能要花多點時間，專注在如何贏得更多民眾的支持比較實在，有時候不要側翼當到讓自己變成小丑。（記者方賓照攝）

    黃國昌今日反嗆，時力可能要花多點時間，專注在如何贏得更多民眾的支持比較實在，有時候不要側翼當到讓自己變成小丑。（記者方賓照攝）

    2025/02/16 10:35

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委黃國昌昨當選民眾黨主席後，高喊民眾黨將扛起台灣人對於「本土進步價值黨」的冀望，遭時代力量黨主席王婉諭提出九大質疑，並直言該言論是今年最好笑的笑話、騙票。黃國昌今日反嗆，時力可能要花多點時間，專注在如何贏得更多民眾的支持比較實在，有時候不要側翼當到讓自己變成小丑。

    王婉諭昨提出九大質疑，包含民眾黨過去高喊黃國昌曾多次批判的「兩岸一家親」、民眾黨充斥著馬治薇、徐春鶯、黃成峻、璩美鳳統促黨份子，前主席柯文哲，選總統期間與涉「反滲透法」助中共介選的張顯耀頻繁溝通、多位黨內要角直通國台辦等，這算什麼「本土」政黨？

    對此，黃國昌上午受訪時表示，時代力量作為另一個政黨有自己的主體性、道路的選擇，對民眾黨來說，只是尊重，沒有其它要說的。他強調，「作為真正的第三勢力、作為台灣重要的本土政黨，台灣民眾黨有我們自己的價值，有我們自己的方向。」

    「時代力量過去的那些朋友，可能要花多點時間，專注在如何贏得更多民眾的支持比較實在。」黃國昌諷刺，他們一天到晚成為民進黨的側翼，這樣的路線接下去，會發生什麼結果也不能預測，有時候不要側翼當到讓自己變成小丑，真的滿可惜的。

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