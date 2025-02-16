中國為武統台灣做準備 官員：共軍將裝成觀光客入台

美軍印太司令部近日示警，中國在台灣周邊的活動不僅是單純的演練，而是在進行武統台灣的實戰預演。（彭博檔案照）

2025/02/16 10:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美軍印太司令部近日示警，中國在台灣周邊的活動不僅是單純的演練，而是在進行武統台灣的實戰預演。熟稔國安的官員受訪指出，中共擴大對台灰色侵擾，未來可能會以海警船當作封鎖台灣武器，對入港商船實施登檢。在戰爭發生前，也會有解放軍以中國觀光客身分進入台灣，準備裡應外合或軍事行動。

中共領導人習近平下令解放軍在2027年前做好侵台戰爭準備，近期以來，美方持續關注共軍動態，新一代兩棲攻擊艦「四川艦」下水，中國生產及訂購百萬架自殺無人機，在廣州船廠建造新型特種登陸駁船，擬用來載運坦克突破台灣的「紅色海灘」。

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我官員指出，習近平主政下對台灣步步進逼，共軍機艦擾台已常態化。疫情之前，沒有一架共機越過海峽中線，2024年在台海周邊侵擾共機已逾5千架次，其中3千架次飛越中線或抵達「應變區」，讓國軍疲於奔命。共艦1年高達2千多艘在台海周邊出沒，平常會待在鄰接區形成包圍台灣形式。

在灰色地帶侵擾方面，官員研判，中國海警受中共軍委會管轄，已經有越來越多艘中國大型海警船，被用來對台灰色地帶侵擾，未來可進一步用來封鎖台海，做為圍堵台灣的武器，例如外國商船來台須接受中國海警登檢。

官員指出，美國等友盟國家也知中共對台意圖，不斷釋放解放軍動態訊息，希望台灣能加緊備戰。且中共對台法律戰推出「懲獨22條」，有別於「反分裂國家法」是宣示性質，懲獨22條是特別為了侵台戰爭準備的法律，準備戰時對台灣人起訴、審判。

「中共對台敵意始終未曾消去！」官員說，中國要併吞台灣意圖毫不掩飾，兩岸交流參雜統戰成分，中國觀光客都有可能成為中共武力犯台的工具，台灣對中國「惠台」措施須有國安思維。

據分析，一旦中國武力犯台，前期會先將解放軍以觀光客身分大量送進台灣，例如以自由行名義來台，因行蹤難掌握，便可跟在台第五縱隊配合，從內部裡應外合或進行軍事行動。

他強調，未來中國觀光客真實身分要確實查核，因為共軍機艦不斷擾台逼近，已壓縮國軍應變時間，中國日前更將台灣海底電纜切斷，懲獨法律都準備好了，台灣不能繼續裝作沒事，以為中共不會來真的，對中國籍人士入台審查要有安全思考。

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