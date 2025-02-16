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    預言黃國昌當主席後將激化朝野對立 矢板明夫：反對黨急先鋒

    矢板明夫認為，黃國昌當選民眾黨主席對於台灣政局會有深遠影響，民眾黨將從「關鍵少數」變成「反對黨的急先鋒」。（資料照）

    矢板明夫認為，黃國昌當選民眾黨主席對於台灣政局會有深遠影響，民眾黨將從「關鍵少數」變成「反對黨的急先鋒」。（資料照）

    2025/02/16 08:23

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨第二屆黨主席補選投票結果昨天（15日）出爐，立委黃國昌奪下8903票，擊敗前立委蔡壁如的360票，接棒前主席柯文哲。資深媒體人矢板明夫認為，黃國昌當選民眾黨主席對於台灣政局會有深遠影響，民眾黨將從「關鍵少數」變成「反對黨的急先鋒」。

    矢板明夫觀察民眾黨主席選舉，他發現有一點和其他政黨完全不同的是，選舉期間幾乎沒有完整的政策理念闡述，只聽到對民進黨的尖銳批評，很多民眾黨員應該和他一樣，不清楚黃國昌的外交政策、能源政策，以及對中國政策，這是件令人遺憾的事。

    矢板明夫提到，原先由柯文哲帶領的民眾黨，定位是「國會的關鍵少數」，夾在藍綠之間掌握主動權、提高存在感。矢板明夫回憶，去年總統大選後，他曾採訪過柯文哲，當時柯並沒有否定將來在某些法案上和民進黨合作的可能性。矢板明夫觀察，在民眾黨的提名策略上，柯文哲故意提了一些和綠營有淵源的人，應該也是這個用意。

    至於黃國昌與柯文哲的不同，矢板明夫認為，黃國昌最主要的訴求是「反對民進黨的貪腐，以及對柯文哲的政治迫害」，利用仇恨動員，成功地凝聚了一部分支持者，既然今後民進黨不可能介入司法、釋放柯文哲，那麼黃國昌民眾黨對民進黨的攻擊，只可能更加變本加厲，如此一來民眾黨就從關鍵少數變成了「反對黨的急先鋒」，並裹挾國民黨，未來朝野對立一定會更加尖銳。

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