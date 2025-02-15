藍白大砍總預算 民生物價恐遭殃

藍白大砍中央政府總預算，立法院拖了26天，至今仍未把總預算案送抵行政院，尚待後天朝野協商。（資料照）

2025/02/15 23:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕藍白大砍中央政府總預算，立法院拖了26天，至今仍未把總預算案送抵行政院，尚待後天朝野協商。據了解，閣揆卓榮泰日前雖已向立法院長韓國瑜表達願出席協商，但最後決定由秘書長龔明鑫率領相關官員列席，行政院近日也密集研商，就可能的協商結論沙盤推演，並研擬對策。官員憂心，如依三讀總預算版本，恐影響今年GDP成長，由於台電撥補遭刪除，4月電價蠢動，也可能帶動民生物價。

官員指出，立法院的審查報告尚未送行政院，尚無法估算對經濟成長實際影響，依立法院三讀宣讀內容計算刪減2076億元，主計總處計算僅刪減1439億元，兩者差距就達647億元。而依照主計總處刪減1439億元版本，其中1000億元是台電撥補，另外的439億元，主要是業務費與政府的投資設備經費等。

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官員解釋，刪減業務費或設備費，會直接影響GDP的政府消費與政府投資項目，如果刪減100億元的話，影響GDP約為0.05個百分點，刪減439億元，約影響0.22個百分點，這僅刪減的部分，尚未納入凍結的部分計算。

官員說，去年11月時，主計總處預測今年的GDP為3.29％，不過，本月26日將會公布最新的預測數據，會根據最新的國內外情勢預估，而國內的狀況與變數很多，屆時會把總預算影響因素納入計算，像是刪減政府消費與投資，以及刪減政府對家庭或對企業的補助等，都會影響經濟成長。

此外，台電累積虧損4200億元，負債比高達92％，但立法院已刪除行政院今年對台電撥補的1000億元，經濟部照往例，將在3月中下旬召開電價審議會，討論4月起新版電價。

官員指出，去年10月16日台電調漲產業電價平均為12.5％，當時家庭電價並未調漲，對GDP的影響約0.1個百分點。

他分析，如果台電4月電價在產業與家庭電價調漲10％，對消費者物價指數（CPI）影響約0.27個百分點，對GDP影響為0.12個百分點。而電價如果上漲後，勢將動帶小吃餐飲業等，對消費者影響很大。

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