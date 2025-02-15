黃國昌喊扛起「本土進步政黨」冀望 王婉諭：今年最好笑的笑話

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/02/15 22:43

〔記者李文馨／台北報導〕台灣民眾黨第2屆黨主席補選今天投票，立委黃國昌以8903票擊敗只拿360票的前立委蔡壁如。黃國昌發文提及，民眾黨有責扛起台灣人民對於本土進步政黨的冀望。對此，時代力量黨主席王婉諭直言，黃國昌終於想到被關在地下室的自己，還是隨手把時力的「進步本土」拿來抽換，「這真是今年最好笑的笑話」，她強調，「本土、進步」是一種堅定的價值信仰，不是隨口騙票的工具。

王婉諭在臉書發文說，今天黃國昌委員毫不意外地正式當選為黃國昌主席。令人意外的是，黃國昌在他的當選聲明中居然提到，民眾黨要扛起人民對「本土進步政黨」的冀望，「這真是今年最好笑的笑話」。她說，不知道黃國昌是終於想到了被關在地下室的自己，還是隨手把時代力量的「進步本土」拿來抽換，但眾人的記憶沒有那麼容易竄改、立場也沒有那麼容易搖擺。

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關於民眾黨是否「本土、進步」，王婉諭用9個問題請教黃國昌，民眾黨過去高喊你曾多次批判的「兩岸一家親」，這算什麼「本土」政黨？民眾黨充斥著馬治薇、徐春鶯、黃成峻、璩美鳳這些統促黨份子，黨內高層奉統戰要角蔡正元為師，這算什麼「本土」政黨？民眾黨前主席柯文哲，選總統期間與涉《反滲透法》助中共介選的張顯耀頻繁溝通、多位黨內要角直通國台辦，這算什麼「本土」政黨？

民眾黨配合國民黨，刪光轉型正義預算，這算什麼「本土」政黨？民眾黨大量收受財團不法政治獻金、頻繁密會財團金主，甚至柯文哲本人都兩度出入你深惡痛絕的88會館。你曾公開質問過他，現在卻絕口不提，這算什麼「進步」政黨？民眾黨對同婚立場搖擺，不只吳春城曾操盤反同公投，甚至整天跟反同、罷免你的「安定力量」孫繼正、毛嘉慶混在一起，這算什麼「進步」政黨？

王婉諭說，民眾黨縣市首長涉貪率100％。結果黨內不僅不思檢討，還反過來大張旗鼓抨擊司法、癱瘓憲法法庭，這算什麼「進步」政黨？民眾黨在你的領導下變成「內線交易犯」傅崐萁的打手，且黨內充斥黑金、前科候選人，連有妨害自由前科的王冠鈞都能當黨代表，這算什麼「進步」政黨？自詡為「新政治」，卻跟「舊政治」比爛，把自己弄得更沒有底線，把政黨經營成邪教的民眾黨，算什麼「進步」政黨？

王婉諭指出，一個主張進步多元、國家立場無需懷疑的本土第三勢力，是許多人民的期待。過去十年，台灣人民給了柯文哲、黃國昌兩人無數的支持與資源，最後這兩人卻踐踏了人民的期待，讓無數人徹底失望。如今，黃國昌如果覺得這麼廉價的喊出「本土進步」口號，就可以再度騙到選票的話，那就是徹底低估了台灣公民社會的智慧。

王婉諭強調，包含時代力量在內，台灣還有好幾個堅持進步、國家立場清晰的本土小黨，他們會團結一致、堅定踏實，一起來彌補這失落十年的蹉跎，重新擦亮「進步本土」的招牌，「因為善良的台灣人民，值得更好的選擇」。

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