擴大投資採購 經濟部將在美成立投資貿易服務中心

經濟部將在美國成立投資貿易服務中心。 （資料照）

2025/02/15 22:37

〔記者鍾麗華／台北報導〕賴清德總統昨召開國安高層會議後表示，行政院正全面盤點台美貿易合作的機會，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡。政院官員今受訪強調，行政院已成立經濟外交工作及台美經貿工作小組，並盤點相關政策，擴大國際經貿合作，各部會也啟動多項應對措施。

相關官員指出，針對有意在海外重新布局的台商，例如轉移至美國設廠，政府將提供目標市場的相關資訊及觀察，包括在美投資可能州別及當地的投資法令、相關市場的機會，以及協助尋找合作夥伴等。而外貿協會及工研院駐外單位，也會積極協助廠商調整供應鏈及投資策略。

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官員說，經濟部已規劃在美成立投資貿易服務中心，協助供應鏈海外布局，並助企業評估美國各州投資環境、供應鏈移轉方案及當地合作夥伴媒合，也落實經濟部的「境外關內」政策。而工研院北美辦公室將積極促進台美企業研發與製造合作，協助台商尋找當地合作夥伴，開展技術合作、聯合開發與投資計畫，提升企業競爭力。

不過，官員表示，因為川普政策尚未最終拍板，政府仍會持續密切關注，也會持續盤點政府的各項政策，研擬因應對策，特別是加大美國持續投資與採購。事實上，台灣對美國的直接及間接投資已大幅提升，截至去年就超過1000億美元，為美國創造近40萬個工作機會，近2年台灣對美投資，占對外投資比重4成以上，遠超過台灣對中國的投資，美國已是台灣最大的投資對象。

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