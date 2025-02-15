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    首頁　>　政治

    京華城案撼動2026選舉！鍾小平直言民眾黨北市只能寄望「這2人」

    議員鍾小平（圖）認為，京華城案影響民眾黨很大，票源將被國民黨吸走，現任議員較安全的僅黃瀞瑩、陳宥丞2人。（資料照）

    議員鍾小平（圖）認為，京華城案影響民眾黨很大，票源將被國民黨吸走，現任議員較安全的僅黃瀞瑩、陳宥丞2人。（資料照）

    2025/02/15 21:48

    〔記者甘孟霖／台北報導〕前台北市長柯文哲因京華城弊案遭押，連帶可能影響2026台北市議員選舉版圖分布。國民黨北市議員鍾小平就表示，民眾黨在案件影響加上目前沒有母雞的狀況下，在台北市將變得非常難選，現任議員只有黃瀞瑩、陳宥丞較安全。

    鍾小平表示，柯案政治影響顯然對藍白影響較大，但他認為是國民黨能搶民眾黨的票，因為選舉需要一個強而有力的母雞，藍營有台北市長蔣萬安，目前綠、白看起來都還找不到人，尤其民眾黨這種空軍政黨不像傳統政黨基層紮實，沒有母雞投票率還可能會更低。

    他說，目前民眾黨看起來只有明星議員比較有機會，如「學姐」黃瀞瑩知名度高，或是像陳宥丞長期在港湖深耕，其餘都很難選。至於國民黨方面，則要面對配票是否平均問題，也要注意藍白共推選區提名人數不能太高，否則反而掉席次，一旦席次減少未能過半，需要跟民眾黨合作的話，屆時恐怕連副議長位子都不保。

    民進黨議員簡舒培表示，柯文哲的案子或多或少對於民眾黨票源有所影響，但由於政治光譜上藍白比較相近，白營所減少的票也不可能因此就流到民進黨，更可能是轉投國民黨，尤其議員選舉的替換性也高。

    她分析，如今各陣營都投入大罷免，如果之後藍營在台北市發動罷免吳思瑤、吳沛憶，而民眾黨黨主席黃國昌也投入，並要求底下議員動起來，勢必會搶到這些「反民進黨」的票源。她說，目前民眾黨就是在藍綠的夾縫中求生存，勢必會透過犧牲國民黨來騙票，這對於討厭藍綠的民眾也是一個出口。

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