屏東縣農會傳賄選！南州地區在野派攻城掠地 理事選舉可能翻盤

屏東縣崁頂鄉農會選舉競爭激烈，幾乎所有選區都催出近9成選票。（記者陳彥廷攝）

2025/02/15 22:46

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣全縣的農會今舉行基層選舉，要選出會員代表及農事小組長，其中相鄰的南州地區、崁頂鄉農會現任當權派都受到挑戰。南州地區農會昨還傳出賄選遭交保，在野派雖沒有候聘總幹事可作為火車頭，但選情之激烈在檯面下暗潮洶湧，又是現任全國農會理事長黃瑞吉的根據地，格外受矚目；下午選舉結果出爐，當權派僅以些微差距領先，未來理事選舉，可說是在「不小心投錯票」都有可能翻盤的近身肉搏大戰。

基層農會選舉今登場，屏東縣內有數個農會除現任總幹事登記候聘外，還有他人登記候聘的爭搶局面。南州地區農會就出現企圖翻盤者，且還爆出賄選，競爭格外激烈，由於在野派派出的候聘總幹事人選，因現任總幹事黃俐甄屬績優總幹事優先而被剔除，但這完全不影響盤面下的暗潮洶湧，雙方攻詰、自清文宣是來來往往；最後果然開出55波的選票，各村落代表人數是有來有往，而非往常的倒向當權派。

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南州地區農會還包括設籍新埤鄉的會員代表，經過初步清點，最後雖由當權派保住持續當權機會，但因兩派的差距極小，疑似遭賄選真的影響結果，又因農會選舉為「連記法」，未來理事選舉中只要有少數農民「不小心蓋錯人」，不是沒有翻盤的可能。

崁頂鄉超激烈 催出9成選票

至於有明確對手的崁頂鄉農會，競爭亦是相當激烈，幾乎所有選區皆催出約9成的選票，崁頂鄉農會因現任總幹事蔡松城本屆僅約3年，因此未有優先候聘資格，在野派則推出素人徐世銘登記候聘總幹事，但最後差逾10席，未來可能連在野派的理事人選都選不出來。

東港鎮同室操戈 舊勢力掌權

另一個相鄰的東港鎮農會，原本當權者皆屬屬泛國民黨派系，但在今年選前開始出現當權派鬩牆，原本同派理事因領頭人彼此理念、相處不合，逐漸因齟齬鬧翻，更衍伸出同室操戈局面，最後由原有農會派系勢力取得較多席次的會員代表，差距也在安全範圍。

因為明年即將進行地方選舉，部分鄉鎮的農會選舉也被視為風向球，競爭是格外激烈，就有農民因為出門遊玩，但受到朋友請託，為趕上下午2點的截止投票，只能提早返回，高速飆回屏東，在最後一刻進入投開票所完成神聖的選舉。

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