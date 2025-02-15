2026北市議員之戰藍綠至少「30新人」摩拳擦掌 白盼穩固6區基本盤

2026台北市議員選戰藍、綠都有超過10多位新人可能投入爭奪戰。圖為台北市議會。（記者甘孟霖攝）

2025/02/15 21:00

〔記者甘孟霖／台北報導〕2026年地方選舉台北市目前有應曉薇、陳重文、陳怡君等議員涉案，加上多名議員轉任立委，空缺讓不少藍、綠新人躍躍欲試。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，約20多位新人可能投入選舉；民進黨台北市黨部主委張茂楠也說，除了較穩定的士林北投選區，其餘選區都有新人表態，共約10多人。民眾黨方面，北市黨部主委張志豪說，目前維持一區推一人參選，拚全壘打穩固基本盤。

台北市議員第一選區陳重文涉台智光案一審判決有罪正上訴中，尚未被國民黨停權；無黨籍陳政忠入監服刑遭解職；第五選區應曉薇涉京華城容積率弊案遭羈押當中，已被國民黨停權；第四選區陳怡君涉詐領助理費遭調查，日前遭押時強調自己一定是清白，13日被裁定交保。另外，王鴻薇、徐巧芯、王世堅、吳沛憶及李彥秀等人當選立委；第三選區許家蓓去年癌逝。

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黃呂錦茹說，目前各區都有新人陸續表態想參選，加上潛在人選約20多位，競爭頗激烈，目前也有些人投入罷免綠委及反罷免藍委的行動，相關活動的表現以及各自在選區上的經營，都會納入後續評比的標準。

她預計，士林北投選區因黨內評估藍營支持者有增多趨勢，可能在現任議員之外，多提1至2人參選，而陳重文因案件尚未定讞，沒有被排除在人選外；內湖南港選區也預計增加1至2人，這區有很多人表態，到時候還是要看各自經營；至於藍營鐵票倉的大安文山區，地方上樂觀認為藍營能夠再增加1席，不過黨部還要做評估。

張茂楠說，2026要以議會席次過半為目標努力，未來也不排除與其他政黨如社會民主黨等合作，希望能夠乘勝追擊，讓台北市的版圖更加擴大。他說，選後為了尋求在議會實質過半，也需要政黨合作，但在選舉部分當然是兄弟爬山各自努力，民進黨不會因讓賢放棄提名。

他說，這次綠營也有許多新人表態想選，目前約10多人躍躍欲試，許多人在農曆春節過後開始有動作，而民進黨秉持民主由下而上的原則，會先觀察新人在地方的經營，以及選民的認同感等。目前，綠營士林北投選區5位現任議員實力不錯，尚未聽說有新人想選這區，但其餘5選區都有許多人躍躍欲試，黨部希望起碼維持本屆提名人數，至於是否再增加提名人數則要再評估。罷免二階段開始後，就會有越來越多想要展現實力的人出來運作，是很好的練兵機會，黨部靜觀其變交由選民決定，民調數字會說話。

張志豪說，民眾黨預計在台北市6選區都會提名，如果有超過一人表態就會辦初選；至於是否會有跨黨派合作，要待新任主席黃國昌與跟黨內討論後才會比較有方向。

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