黃國昌當選黨主席！王浩宇揭3變化：證明他是投機者

黃國昌今晚當選民眾黨黨主席。（資料照）

2025/02/15 23:29

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市前市長柯文哲因京華城弊案，請辭民眾黨主席，而民眾黨也在今（15）日舉行第2屆的黨主席補選投票，由立委黃國昌以96.11％的得票率，順利成為「阿北」接班人。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇批評，「黃國昌對國民黨、傅崐萁、韓國瑜的改變，證明他是個投機者。」

今日的民眾黨主席補選，黃國昌以8903票，96.11%的得票率，高於「民眾黨之母」蔡壁如的360票，得票率僅3.89%。隨後，黃國昌也發表勝選感言，並提到，「當民主進步黨早已背棄清廉、勤政、愛鄉土的價值，台灣民眾黨有責任扛起善良的台灣人民對於本土進步政黨的冀望。」

請繼續往下閱讀...

不過，王浩宇在臉書表示，黃國昌3年前曾罵過藍營立委「花蓮王」傅崐萁，「現在變成稱兄道弟的好朋友。」王浩宇補充，民進黨確實有些問題，但是國民黨的貪污、腐敗、親共，絕對都比民進黨嚴重。

王浩宇還批評「甚至是民眾黨，首長涉貪比例都還比較高。」也認為，「沒想到你可以昧著良心，證明太陽花以來，你都是個偽君子。」隨後再發文補充，「一個人再怎麼變化，我覺得都不應該180度轉變。黃國昌對國民黨、傅崐萁、韓國瑜的改變，證明他是個投機者。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法