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    農會改選首部曲 彰化芳苑總幹事掀激戰

    彰化基層會農會選舉，芳苑鄉總幹事2搶1，勢均力敵。（資料照）

    彰化基層會農會選舉，芳苑鄉總幹事2搶1，勢均力敵。（資料照）

    2025/02/15 20:19

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣基層農會今天進行選舉，選出農會代表與小組長。其中芳苑鄉農會競爭激烈，因為總幹事謝介民將屆齡退休，謝介民支持在埤頭國中當主任的謝永成，前縣議員謝彥慧家族力挺農會員工洪翊桓，雙方勢力相當，也讓芳苑鄉農會投票率超過7成，高居全縣第2。

    選出農會的會員代表與小組長後，將於2月26日召開會員代表大會，選舉理、監事及出席上級農會代表，3月7日召開理、監事會，互選理事長、常務監事及聘任總幹事。

    縣府農業處表示，今天總計選出計選出會員代表1094人、農事小組組長512人，其中投票率最高的前3家農會是鹿港鎮農會84.92%，芳苑鄉農會71.46％，及北斗鎮農會66.67％，全體農會平均投票率也有50.10％。

    雖然鹿港鎮農會候聘總幹事名單，只有現任梁竣傑一人，但因為今天投票率衝到全縣第1名，也引發關注，如果梁竣傑未獲續聘，外傳農會理事長張家堂有意推出新人選來接掌總幹事一職。

    而北斗鎮農會投票率也衝到超過6成，候聘總幹事只有陳瑩昇一人，各界認為是陳瑩昇的表現，加上父親是北斗奠安宮主委陳在的高人氣，帶動投票率衝高。

    在彰化縣農會部分，由於現任總幹事張建豐沒有登記，只有溪州農會幹部呂佩臻一人登記，呂佩臻的父親是前彰化農田水利會的會長呂炉山。

    彰化縣28位農會總幹事候聘名單如下：

    彰化市：白閔傑

    鹿港鎮：梁竣傑

    和美鎮：謝燕如

    員林市：黃豐盛

    溪湖鎮：陳金源

    北斗鎮：陳瑩昇

    田中鎮：張瑞欣

    二林鎮：邱士平

    線西鄉：王嘉琪

    伸港鄉：楊忠諺

    福興鄉：林坤宏

    芬園鄉：黃翊愷

    花壇鄉：顧碧琪

    秀水鄉：吳明信

    埔鹽鄉：楊鶉禎

    埔心鄉：徐彩瑜（新人）

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