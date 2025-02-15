「我不想幫有錢老人繳健保費」 淡水民主園遊會 民眾舉標語罷免藍委

簡姓男子高舉「我台灣人 我不想幫有錢老人中配依親繳健保費」標語。（記者羅國嘉攝）

2025/02/15 19:44

〔記者羅國嘉／新北報導〕「罷洪刻不容楷」公民團體於今（15）日、明（16）日，在淡水殼牌倉庫舉辦「民主園遊會」。活動以瑜伽與民主對話、全民講台為題，邀集八炯、陳柏源等人與民眾交流，現場也邀民眾遞交罷免同意書，並設立資訊解說站、志工招募處，藉此建立民主行動據點，現場氣氛熱烈，不少民眾也高舉標語，吸引不少關心民主發展的民眾參與，路過民眾甚至更喊出「加油」。

「民主園遊會」今以瑜伽與民主對話為題，由瑜伽老師Cindy帶領放鬆伸展課程，象徵民主如呼吸般自然，融入日常生活。然而，Cindy說，預算被不公正地大幅刪減，讓她深感憂心，不過非常慶幸人民的聲音響起，而這場行動將會是一場長期抗戰，需要以沉著冷靜的態度堅持下去，才能扭轉這樣的不公不義。

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Cindy分享，瑜伽不僅僅是外在的肢體動作，而是一種與呼吸同步的有意識練習。她將這樣的理念帶入罷免行動，希望透過「覺察、冷靜、堅定」的方式，守護台灣的未來。正如在瑜伽練習中，人們透過專注呼吸克服身體的挑戰，現在的社會運動也需要這種穩定的力量，以理性且堅決的方式捍衛民主與自由。

活動不僅有解說站、志工招募處等，現場也發現不少民眾高舉標語，「我養狗，我不養走狗。我繳稅，我不養雜碎」、「民主最後防線 罷免救台灣」、「內憂唯有團結」，甚至有位簡姓男子更高舉「藍白修的法 怎麼都是中國得利？」、「國眾64慘案 健保費誰繳？」、「憑什麼中配6年改4年有投票權」、「我台灣人 我不想幫有錢老人中配依親繳健保費」等標語。不少路過民眾也向他表示「加油。」

簡姓男子受訪指出，針對藍白在預算審查中的表現強烈不滿，並對於外界質疑罷免行動是「民進黨側翼網軍」的操弄，他嚴正駁斥「我本身不是民進黨黨員，也與任何政黨無關。」自己站出來是基於對台灣未來的憂慮，而非出於政黨立場，若政府繼續放任現況發展，可能會讓台灣走向香港的模式，所以這場罷免行動不只是政黨之爭，而是所有關心台灣未來的人民站出來的共同意志。

「罷洪刻不容楷」公民團體領銜人方柏翔說，此次發送的貼紙，象徵洪孟楷與國民黨的親中立場，試圖將北海岸地區「染紅」，公民團體將全力阻止，呼籲民眾透過行動守護台灣民主價值；另，明日會邀請反共網紅八炯、饒舌歌手閩南狼（陳柏源）、COVID防疫醫師羅浚晅，與民眾交流公民行動與民主發展。

簡姓男子於活動現場高舉罷免立委洪孟楷訴求的標語。（記者羅國嘉攝）

民眾高舉，「我養狗，我不養走狗。我繳稅，我不養雜碎」、「民主最後防線 罷免救台灣」標語。（記者羅國嘉攝）

瑜伽老師Cindy（右）表示，希望透過「覺察、冷靜、堅定」的方式，守護台灣的未來。圖左為「罷洪刻不容楷」公民團體發言人李威。（記者羅國嘉攝）

「罷洪刻不容楷」公民團體發放罷免洪孟楷貼紙。（記者羅國嘉攝）

民眾高舉標語力挺罷免行動。（記者羅國嘉攝）

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