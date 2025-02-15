金門農會改選 39會員代表、43正副農事小組長當選名單出爐

金門縣農會會員代表及正、副小組長選舉，農會理事長許玉昭（左一）、常務監事蔡水游（左三）、總幹事文水成（左二）等人，前往各投開票所關切投票秩序。（金門縣農會提供）

2025/02/15 19:26

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣農會今天舉行改制第14屆選任人員選舉，順利選出39位會員代表、34位農事小組長、9位農事副小組長，投票率約23％，並將於2月27日召開會員代表大會選出理、監事，3月6日召開理監事會議，推選新任理事長與常務監事。

據了解，過去曾多次擔任農會理事長的縣議員、現任常務監事蔡水游屆時可能「回鍋」，與同樣具有議員身份的理事長許玉昭職務互換。

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金門縣農會會員有2270人，上午9點起在全縣5鄉鎮共34個投開票所進行投票作業，共選出39位會員代表、34位農事小組長、9位農事副小組長。許玉昭、蔡水游及農會總幹事文水成、金門縣政府產業發展處農林科長李姿維等人，前往各投開票所巡查，投開票過程平和順利。

金門縣農會第14屆選任人員選舉結果，會員代表、農事小組長當選名單如下：

一、會員代表當選名單：

1.金城鎮：東門里許乃耀，南門里林文彬，西門里許昆陣，北門里陳天成，古城里倪振贊，賢庵里許燕成，珠沙里戴德強，金水里陳秀音。

2.金湖鎮：瓊林里蔡水游、蔡聰謀，正義里陳國強，蓮庵里呂水平，溪湖里呂金獅，新湖里陳天助，山外里謝鴻儒，料羅里謝鴻志。

3.金沙鎮：汶沙里王勇培、林金鳳、蕭允禎，光前里黃榮國，何斗里陳鈞民，浦山里何肅智，西園里許來明，官嶼里王鈺筑，三山里王惠華，大洋里吳宗派。

4.金寧鄉：古寧村李朝金，湖埔村楊朝基，榜林村許玉昭、許維琛，安美村楊誠玉、薛成吉，后盤村蔡清淼，盤山村翁水河。

5.烈嶼鄉：林湖村林長用，黃埔村洪鋒明，西口村林益，上林村洪振華，上岐村洪馬勸。

二、正、副小組長當選人名單：

1.金城鎮：東門里周錫堯，南門里許心富，西門里蔡秋旺，北門里李美蘭，古城里董建華、邵國森，賢庵里盧承國，珠沙里吳伯達，金水里李坤成、洪木櫸。

2.金湖鎮：瓊林里蔡廷採、蔡欽水，正義里李金華、黃允慶，蓮庵里張麗琴，溪湖里陳瓊珍，新湖里謝秀衣，山外里陳回，料羅里黃能發、李梨月。

3.金沙鎮：汶沙里李彩鳳，光前里黃榮第，何斗里張亞風，浦山里陳財寶，西園里許振慶，官嶼里黃玉梨，三山里林清河，大洋里吳金商。

4.金寧鄉：古寧村李開陣，湖埔村楊天在，榜林村許李秀寬，安美村莊友央，后盤村王英強，盤山村董秀真。

5.烈嶼鄉：林湖村林根陣、林萬塔，黃埔村洪有利、方清喜，西口村杜順意、蔡天賞，上林村洪天教、林陸昆，上岐村洪財利。

金門縣農會會員代表及正、副小組長選舉，農會理事長許玉昭（右二）、常務監事蔡水游（右四）、總幹事文水成（左一）、金門縣政府農林科科長李姿維（右一）等人，前往各投開票所關切投票秩序。（金門縣農會提供）

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