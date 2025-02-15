新竹縣基層農會改選投票率45.76％ 僅峨眉鄉總幹事競爭激烈

新竹縣轄11家基層農會農事小組屆次改選今（15日）舉行，待後續召開理監事會，總幹事爭霸戰結果才會正式揭曉。 （記者廖雪茹攝）

2025/02/15 19:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣轄11家基層農會農事小組屆次改選今（15日）投票，只有峨眉鄉農會總幹事傳出競爭激烈，前鄉長之女江筱慧挑戰現任總幹事溫修琪，待後續召開理監事會，總幹事爭霸戰結果才會正式揭曉。

新竹縣政府農業處說，縣內具選舉權農會會員共有2萬4275人，共計157處投開所同步舉辦投開票作業，投票時間從上午9點到下午2點止，這次改選的平均投票率為45.76％。共選出農事小組長156人、副組長9人及會員代表425人。

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農業處說明，基層農會農事小組選舉工作完成後，各農2月24日到27日間召開會員代表大會，選舉農會理事、監事及上級農會會員代表，3月4日到7日間召開理事會及監事會，選出理事長、常務監事並聘任總幹事，完成本屆次基層農會改選工作。

新竹縣農會3月18日前召開會員代表大會，選舉農會理事、監事及上級農會會員代表，3月26日前召開理事會及監事會，選出理事長、常務監事並聘任總幹事。

新竹地檢署說，為確保農會選舉過程公平、公正並防範賄選與暴力介入，日前召集相關單位，就轄區選舉情資分析與報告。竹檢早在今年1月即破獲關西鎮農會朱男為求順利當選會員代表，以豬肉、雞蛋賄賂多名會員案件。

檢察長陳松吉也指出，這次農會選舉競爭激烈，選舉期程長達2個月，層級越高，競爭程度越加激烈，執法機關必須確保查賄制暴工作落實執行，讓選舉得以在乾淨、公正環境下進行。

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