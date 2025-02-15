16綠委遭鎖定「惡罷」 民進黨：組律師團反制藍營違法亂紀

民進黨副秘書長何博文預告，黨中央下週將成立專案律師團，接受各界對國民黨違法亂紀行為的舉發及法律反制。（資料照）

2025/02/15 18:32

〔記者陳政宇／台北報導〕全台大罷免進行中，藍營發動「以罷制罷」，目前有16位民進黨立委的罷免案送抵中選會。民進黨副秘書長何博文今（15日）表示，黨中央第一時間就致電向遭遇「惡罷」的黨員，轉達黨主席賴清德的誠摯關心，將提供法律後援，下週將成立專案律師團，接受各界對國民黨違法亂紀行為的舉發及法律反制，不容民主受到危害。

何博文受訪表示，大多數從政黨員均表達，因國民黨發起的惡罷綠委行動，與公民自主團體罷免藍委不同，層次高度落差太大，所以從政黨員傾向冷處理，避免落入國民黨營造所謂政黨惡鬥的圈套，反而削弱公民社會力量。

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何博文說，國民黨立委遭到罷免，全是因為在立法院強行通過毀憲亂政惡法，並惡刪總預算導致民意激烈反彈，排山倒海般的公民力量自主發動罷免；這和民進黨立委明顯是遭到國民黨黨公職主導運作，只問藍綠政治立場的報復性惡罷不同，格局宛如天地之隔。

因此，何博文指出，黨中央針對從政黨員遭報復性惡罷，第一時間已致電轉達賴清德的誠摯關心，並具體詢問立委的想法；除提供法律後援，若有地方壓力，也歡迎隨時來黨中央召開記者會發聲，黨中央一定做最強後盾。

何博文也預告，下週黨中央將更具體成立專案律師團，接受各界對國民黨惡罷違法亂紀行為的舉發及法律反制，不容民主受到危害。何強調，面對國民黨恣意妄為損害國家利益，民進黨身為一個穩健的執政黨，會沉穩、有次序、有節奏的因應藍營刻意製造的政治亂象，並成為公民社會最強有力的後盾。

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