罷免洪孟楷！公民團體2/15、16淡水殼牌倉庫辦「民主園遊會」

民眾參與「民主園遊會」活動，並寫下罷免立委洪孟楷訴求，貼在留言牆。（記者羅國嘉攝）

2025/02/15 18:51

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北第一選區罷免立委洪孟楷行動邁入第1階段審核期，罷免團隊將於今（15日）、明（16日），在淡水殼牌倉庫舉辦「民主園遊會」。活動現場邀民眾遞交罷免同意書，並設立第2階段連署書資訊解說站、志工招募處及公民論壇；16日將邀八炯、陳柏源等人開講。

「罷洪刻不容楷」公民團體發言人李威指出，此次活動旨在讓地方民眾表達對洪孟楷親中立場的不滿，並凝聚更多罷免行動的支持力量。第1階段已成功達標，顯示民意沸騰。然而，行動不能停歇，目前正等待中選會提供第2階段的連署格式，在此期間，團隊仍將於週末與平日持續設立街頭宣傳攤位，確保民眾能夠持續關注並參與罷免行動。

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「在第1階段的擺攤過程中，我們聽到許多民眾的憤怒與不滿，因此決定舉辦民主大講堂，讓鄉親有機會發聲。」李威表示，未來每週六、日，罷免團隊將持續在殼牌倉庫舉辦民主論壇與連署活動，邀請所有選區民眾共同參與，深化民主意識，捍衛人民的權利。

針對藍白政黨近期在國會的作為，李威批評：「藍白附和傅崐萁的親中主張，甚至被質疑接受中共指示，推動違憲亂政。但人民不會屈服，除有選票權利，也擁有罷免的權利。」她強調，團隊將依法行使憲法第133條的罷免權，堅持罷免不適任立委，尤其是洪孟楷。

「罷洪刻不容楷」公民團體領銜人方柏翔表示，未來將結合線上、線下多方推動，實體連署站目標設立100個據點，涵蓋新北第一選區的淡水、三芝、石門、八里、林口與泰山等區。其中，淡水、林口、泰山三區因人口較多，將成為主要據點，但同時也不會放棄八里、石門等偏鄉地區，確保每位選民都能參與罷免行動。

談及罷免的訴求，方柏翔指出，藍白聯手違憲亂政，嚴重威脅台灣民主發展，這樣的行為絕不容忍；國民黨已不再有執政意圖，反而是透過破壞台灣體制，讓中共趁勢而入。「沒有任何一位國民黨立委是無辜的，他們都應該受到人民的審判。」

不少民眾參與「民主園遊會」活動，並簽下罷免同意書。（記者羅國嘉攝）

「罷洪刻不容楷」公民團體領銜人方柏翔。（記者羅國嘉攝）

「罷洪刻不容楷」公民團體發放罷洪貼紙。（記者羅國嘉攝）

「罷洪刻不容楷」公民團體發言人李威。（記者羅國嘉攝）

「罷洪刻不容楷」公民團體透過瑜伽方式與民主對話。（記者羅國嘉攝）

不少民眾參與「民主園遊會」活動，並寫下罷免立委洪孟楷訴求，貼在留言牆。（記者羅國嘉攝）

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