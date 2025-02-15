高虹安停職卻出席兒童街舞活動致詞 楊玲宜酸：死豬不怕滾水燙

涉貪停職的新竹市長高虹安今天出席新竹市兒童街舞活動還上台致詞。（讀者提供；本報合成）

2025/02/15 20:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪被判刑停職中的新竹市長高虹安今天高調出席新竹市街舞協會和MIKI兒童街舞工作室主辦的公演活動「這！就是兒童街舞」，以市長身分上台致詞，還點名台下教育處與勞青處副處長名字，多次提到市府等字眼。有家長質疑，高虹安已停職，為何能以市長身分致詞？讓人有錯亂的感覺。

新竹市議員楊玲宜說，只能用「死豬不怕滾水燙」及不知反省來形容高虹安的行為，高虹安因涉貪官司被停職，但依舊高調跑行程，如今民眾黨在新竹市執政已邁入第3年，未看到實質的建設，高虹安愛將田政弘也深陷圖利官司，而代理市長邱臣遠則顧著出國，都突顯高虹安團隊不知反省，才會讓罷免她的連署短時間就飆高突破數萬份。而高虹安出席各種場合只會唱歌，勉強只能當個負責玩樂的公關人員，早已不適任市長。

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市議員劉崇顯也批評，無論是市府局處主辦或是擔任指導單位的活動，近期都頻頻看到停職中的高虹安身影，照理，停職理應是停止一切市長職務的執行，由涉貪遭判刑停職的高虹安來代表市府不僅觀感不佳，更有濫用公務資源做私人宣傳的疑慮，這種公器私用再加上荒廢市政的行徑，才會導致高虹安的罷免連署在短時間內迅速達標，市民的憤怒已不言而喻。

文化局回應，活動並非市府主辦，但為鼓勵青少年參與表演藝術，及配合市府青年相關政策推動，經審查該場演出後，有給予免場租的優惠。對於活動內容及邀請誰致詞，非由市府主導。

有家長今天帶孩子參加兒童街舞室內公演，結果竟看到涉貪污停職的高虹安上台致詞，還多次提到市府，更點名台下的官員，多數家長認為這是市府辦的活動，高虹安已停職，為何能以市長身分致詞？感覺很奇怪，也很不妥，讓台下的家長及孩子覺得不舒服。

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