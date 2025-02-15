陳亭妃爭取4120萬經費 改善台南和緯路3大路口

立委陳亭妃向中央爭取經費，改善和緯路與文賢路口、和緯路與海安路口，及和緯路二段（西門路至公園路）瓶頸路段。（陳亭妃、陳怡珍聯合服務處提供）

2025/02/15 18:29

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市北區和緯路是當地重要交通幹道，立委陳亭妃向內政部國土署爭取4120萬元經費，改善和緯路與文賢路口、和緯路與海安路口，及和緯路二段（西門路至公園路）瓶頸路段。台南市政府已於2月4日提送內政部審查，預計2月中旬通過，盼盡快改善當地交通。

北區和緯路隨著商業與經濟活動集中，車流量日益增加，交通壅塞問題加劇，行人安全也受到威脅。但因「路平專案」3年管制期，過去數年內無法進行任何改善工程，讓在地民眾相當不便。

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陳亭妃指出，早在3年前她就和議員陳怡珍向市府爭取改善這3處路口，然因路平專案有管制期，所有道路工程都被暫緩，期間她也和市府、中央單位多次協商。隨管制期結束，第一時間由陳怡珍要求交通局提案、陳亭妃向內政部爭取經費，成功獲得4120萬元補助，為北區交通帶來突破。

陳亭妃說，這些工程不僅針對車流量進行調整，更將行人安全納入考量，未來將透過更合理號誌與車道規劃，降低車禍風險，提供更友善的交通環境。

陳怡珍、陳亭妃均表示，北區交通壅塞問題已困擾居民多年，包括大型美式量販、夜市，且道路寬度不均，影響民眾日常通勤，經費取得後，將大幅提升北區的道路通行效率，為當地帶來更安全、順暢的交通環境。

北區和緯路鄰近美式賣場路段，將拆除分隔島，調整車道配置，增設左轉專用車道與左轉保護時相，提升通行效率。（陳亭妃、陳怡珍聯合服務處提供）

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