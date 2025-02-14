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    桃園手搖飲響應罷免藍委 罷團「救國家」紅布條迎二階意向書人潮

    桃園市龍潭區五福街「DO Tea 作茶人家」手搖飲店響應全台大罷免，罷團志工中午掛上「一起救國家」紅布條，增添二階連署聲量。（罷免團隊志工提供）

    桃園市龍潭區五福街「DO Tea 作茶人家」手搖飲店響應全台大罷免，罷團志工中午掛上「一起救國家」紅布條，增添二階連署聲量。（罷免團隊志工提供）

    2025/02/14 17:59

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區五福街「DO Tea 作茶人家」手搖飲店響應全台大罷免，今天起提供店外空間給罷團擺攤收件，罷團志工中午也掛上「一起救國家」紅布條，迎接二階意向調查的填寫人潮。

    罷免第5選區立委呂玉玲的團隊志工，今天上午11點半到下午1點間在手搖飲店擺攤，讓連署民眾填寫二階意向調查，期間陸續有民眾到手搖飲攤位詢問目前連署作業如何進行？志工一一向民眾說明，現在可以留下姓氏跟電話，等第二階段連署開始時，會簡訊通知填寫人，可到連署站點填寫連署書。

    罷免志工小方表示，來飲料店填寫二階意向調查的民眾，許多人提到「因為看不慣立法院藍、白兩黨立委的表現」，還有「今年度中央政府總預算案被砍很多，覺得不合理，像是擔心龍潭在地的農業、客家文化產業都受牽連。」

    小方也感謝手搖飲店曾老闆，成為罷團的「友善店家」，他說，曾老闆不只提供店外空間擺攤，志工和連署民眾今天也在店內的舒適空間，交流彼此參與連署罷免的緣由、想法，後續罷免團隊會再視人力狀況，不定時到手搖飲店協助連署收件，要連署的民眾若有問題，可到店裡詢問曾老闆，曾老闆也代收二階意向調查跟之後的二階連署書。

    罷免團隊志工向填寫民眾說明二階連署作業期程。（罷免團隊志工提供）

    罷免團隊志工向填寫民眾說明二階連署作業期程。（罷免團隊志工提供）

    罷團志工和連署民眾今天也在店內交流連署罷免想法。（罷免團隊志工提供）

    罷團志工和連署民眾今天也在店內交流連署罷免想法。（罷免團隊志工提供）

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