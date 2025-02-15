宜蘭三星農會改選最激烈 在野派掌握多數代表席次

宜蘭縣基層農會改選與總幹事候聘，今（15）日進行會員代表及小組長選舉，其中以三星地區農會最激烈，投票率高達75.27％，45席代表中，在野派掌握24席為多。（記者王峻祺攝）

2025/02/15 17:33

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣基層農會改選與總幹事候聘，以三星地區農會及壯圍鄉農會最激烈，其餘農會都同額，今（15）日進行會員代表及小組長選舉，投票率54.52％，其中三星高達75.27％，45席代表中，在野派掌握24席為多；壯圍則由當權派勝出，拿下關鍵37席。

宜蘭三星地區農會下屆總幹事之爭暗潮洶湧，現任總幹事李智遠尋求連任，縣農會常務監事黃明杰兒子黃存誠也登記候聘。3年多前，在野派的三星鄉民代表張榮華搭配李智遠競選理事長與總幹事，對上縣議員陳文昌兒子陳冠丞及當權派總幹事謝志旭，最終由在野派勝出。

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未料，李智遠這次選舉跟張榮華分道揚鑣，與陳冠丞化敵為友相互結盟，力拚挑戰者黃存誠。由於2派人馬各具擁護者，會員投票踴躍，投票率高達75.27％相當罕見，但今天選舉結果，當權派李智遠僅掌握21席，在野派黃存誠24席。不過地方認為，因席次差距小，雙方實力旗鼓相當，加上目前只有績優總幹事李智遠合格候聘，後續是否有代表會被拉攏，依舊備受關注。

壯圍鄉農會部分，現任總幹事陳玉華屆齡退休，有意轉任理事長，並推舉壯圍鄉公所技士林昱辰登記參選，另名登記的張語婕則是宜蘭市農會職員，今天選舉投票率也高於全縣平均值，達65.44％，45席中當權派掌握37席，可謂大獲全勝。

宜蘭縣府農業處表示，本次選舉共計30361名具投票權農民，實際投票16552人，投票率54.52％，總計選出175名農事小組長，會員代表429人，依農委會改選進度，3月1日前須召開會員代表大會選出理、監事，10日前召開理監事會互選理事長、常務監事，並聘任總幹事。

針對激烈選區部分，宜蘭地檢署也加強查緝賄選，目前就5件賄選情資已立案，由查察賄選分區檢察官指揮警、調偵辦中。

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