黃國昌當選民眾黨主席 喊話稱「在柯主席回來那天讓他感到驕傲」

台灣民眾黨今（15）日舉行第2屆黨主席補選投票，立委黃國昌以8903票擊敗前立委蔡壁如360票勝出。（資料照）

2025/02/15 17:24

〔記者李文馨／台北報導〕台灣民眾黨今（15）日舉行第2屆黨主席補選投票，立委黃國昌以8903票擊敗前立委蔡壁如360票勝出。黃國昌表示，在兩大黨夾擊下，他們沒有鬆懈的空間，民眾黨將加強與基層連結，回應人民需求；他也說，當民進黨早已背棄清廉、勤政、愛鄉土的價值，民眾黨有責扛起人民對本土政黨的希望，「在柯主席回來那天，讓他感到驕傲！」

黃國昌表示，感謝、展望、讓台灣民眾黨成為台灣人民能夠託付的政黨，感謝所有投票給他的黨員同志，讓他知道自己肩負的期待與託付；感謝所有沒有投票給他的黨員同志，讓他知道，自己還要更加倍努力；感謝蔡壁如，在黨主席補選期間提出寶貴意見，共同寫下台灣民眾黨的歷史。

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黃國昌說，補選的結束，代表著接下來艱鉅挑戰的到來。在兩大黨夾擊下，他們沒有鬆懈的空間，接下來，要持續強化台灣民眾黨與基層民眾的連結，從中央黨部到地方黨部，都必須要深入各個鄰里、各個社區，建立與基層民眾最直接的連結，快速回應台灣人民的需求，讓台灣民眾黨成為台灣人民可以依靠的政黨。

黃國昌表示，民眾黨也要成為有良知、有行動力的夥伴安心發展的避風港。任何有風骨、有理念的人才，不問個人的出身、不問過往的經歷，只要願意共同為台灣打拚、為下一代努力，民眾黨要讓更多相信民主不能倒退、台灣必須自主的公民們聚集在一起，互相激勵、共同合作，為台灣找到未來。

黃國昌強調，當民進黨早已背棄清廉、勤政、愛鄉土的價值，台灣民眾黨有責任扛起善良的台灣人民對於本土進步政黨的冀望。在前主席柯文哲不在的時候，台灣民眾黨的任務，不只要把這些價值保留下來，更要讓它在未來2年間逐漸成為台灣社會的共識，成為台灣社會所需要的台灣民眾黨，「同志們，我們一起努力。在柯主席回來那天，讓他感到驕傲！」

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