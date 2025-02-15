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    民主印記 民進黨台南市黨部設置民主運動歷史牆揭幕

    1987年成立民進黨台南縣黨部的歷史照片。（黨部提供）

    1987年成立民進黨台南縣黨部的歷史照片。（黨部提供）

    2025/02/15 17:23

    〔記者楊金城／台南報導〕民進黨台南市黨部在新營黨部設立民主運動歷史牆，匯集解嚴前、1987年成立台南縣、台南市黨部至縣市合併升格至今相關民主運動歷史事件，今天（15日）揭幕，見證生根台灣、深耕台南，激勵支持者、後繼者繼續為台灣民主奮鬥。

    民主運動歷史牆在市黨部主委郭國文、前主委李金億、蔡旺詮、創黨黨員陳正義、陳耀和市議員沈家鳳、王宣貿等多位黨公職與市民鄉親見證下，完成揭幕。

    陳耀是1987年成立民進黨台南縣黨部的第一任黨部執行長，他說，草創時期經費拮据，黨部執、評委要月繳2000元維持黨部運作，黨工、執、評委更三不五時要被警察、調查站、情治人員「關切」，但大家打拚民主運動更堅定。

    談起1989年新營事件包圍縣府、走上高速公路抗議國民黨作票、1992年抗繳水租、1993年陳唐山首度當選台南縣長、1997年張燦鍙首度當選台南市長、2000年陳水扁當選總統、2004年牽手護台灣、台南縣市8席立委全壘打、2010年賴清德當選首任台南直轄市長至今的打拚民主成果，資深黨工、支持者都充滿感動、激動，年輕黨工聽得也很有感。

    郭國文曾任第9、10屆台南縣黨部主委，後任勞動部次長，連任立委後，接棒台南市黨部第8屆主委，他說，台南是民主火車頭、民主聖地，也是人民栽培民進黨最久的縣市，這種光榮感，黨公職更應加倍努力，踏尋歷史的腳步，進而擴大社會認同。

    郭國文表示，新營黨部未來將成為公益導覽與民主講座場地，目的就是要帶動民主，拋磚引玉，讓更多場所投入民主運動導覽行列，並為台灣、為人民繼續奮鬥。

    民進黨台南市黨部主委郭國文（右一）、前主委蔡旺詮（右二）。（記者楊金城攝）

    民進黨台南市黨部主委郭國文（右一）、前主委蔡旺詮（右二）。（記者楊金城攝）

    民進黨台南市黨部在新營黨部設立民主運動歷史牆，匯集解嚴前、1987年成立台南縣、台南市黨部至縣市合併升格至今相關民主運動歷史事件。（記者楊金城攝）

    民進黨台南市黨部在新營黨部設立民主運動歷史牆，匯集解嚴前、1987年成立台南縣、台南市黨部至縣市合併升格至今相關民主運動歷史事件。（記者楊金城攝）

    民進黨台南市黨部在新營黨部設立民主運動歷史牆，黨部主委郭國文（左一）解說相關民主運動歷史事件。（記者楊金城攝）

    民進黨台南市黨部在新營黨部設立民主運動歷史牆，黨部主委郭國文（左一）解說相關民主運動歷史事件。（記者楊金城攝）

    民進黨台南市黨部在新營黨部設立民主運動歷史牆，黨部主委郭國文（左一）解說相關民主運動歷史事件。（記者楊金城攝）

    民進黨台南市黨部在新營黨部設立民主運動歷史牆，黨部主委郭國文（左一）解說相關民主運動歷史事件。（記者楊金城攝）

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