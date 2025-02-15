還稅於民普發1萬 朱立倫：蔡英文、蘇貞昌也做過

國民黨主席朱立倫到彰化黨部進行新春團拜，致詞結束後與民眾握手致意。（記者陳冠備攝）

2025/02/15 17:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕去年稅收超徵5283億元，國民黨立院黨團喊出將超徵稅收還稅於民，普發現金1萬元。總統賴清德認為，應將稅收用在社會投資，對此國民黨主席朱立倫不以為然，他表示，蔡英文政府執政、蘇貞昌當行政院長時也曾經普發6千元，當年超徵稅收為4000多億元，現在有5200多億，部分還稅於民很合理。

國民黨彰化縣黨部今（15日）在溪湖國小禮堂舉行新春團拜，立委謝衣鳯、彰化縣前副縣長洪榮章、縣議員劉惠娟、曹嘉豪、凃俊任、陳玉姬等地方士紳與會。朱立倫到場後和藹可親的跟民眾拜年，表示過年要講好話，但接著話鋒一轉，批評民進黨過年後的上班第一天就喊大罷免，還反對拿出4成超徵稅收還給百姓。

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朱立倫表示，聽說民進黨去年立法委員選舉結束後即開始規畫大罷免，大罷免就是重選的意思，這要花多少錢，要花十幾億元啊，這是誰的錢，這些都是百姓的錢，真的是沒道理。

朱立倫說，去年稅收超徵5283億元，創下歷史新高，所以國民黨立院黨團希望推動超徵稅收變成普發1萬元給民眾，但遭賴清德反對，應將其稅收金額投入社福或還債運用。

朱立倫表示，還稅於民並非首創，2023年蔡英文當總統、蘇貞昌當行政院長時曾經普發6千元，當年超徵稅收為4000多億元，現在有5200多億元，部分還稅於民很合理，而全民普發1萬元，也只占整體稅收4成，另外6成也能投入社福、部分還債等層面運用，我相信大家都會贊成。

國民黨主席朱立倫到彰化黨部進行新春團拜，他認為超徵稅收有5200多億，部分還稅於民很合理。（記者陳冠備攝）

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