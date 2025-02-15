民進黨「新住民諮詢站」進駐澎湖 跨海服務

今年民進黨新住民諮詢服務站，首站設在澎湖縣黨部。（民進黨澎湖縣黨部提供）

2025/02/15 16:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕民進黨新住民事務部與澎湖縣黨部攜手合作，今（15）日舉辦「新住民諮詢站」澎湖站成立儀式，澎湖縣長陳光復、立委暨新住民事務部主任羅美玲、馬公市長黃健忠、議員呂黃春金、縣黨部主委顏家康、評議召集人吳武宗、文化局長陳鈺雲、縣政顧問吳南宏、社區大學校長郭持吾，以及澎湖縣蓮鄉新住民家庭關懷協會理事長阮氏鳳共同揭牌。

民進黨新住民部去年起積極推動「新住民諮詢站」計畫，包含澎湖在內，已陸續在9縣市成立15處服務據點。今年首站選在澎湖出發，目標在2026年前於各縣市完成新住民諮詢站的設置，服務網絡遍及全國。

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羅美玲說，澎湖擁有豐富的海洋文化，海洋代表著包容，自然吸引許多來自世界各地的新住民選擇在此生活。然而，新住民在法律、醫療、就業等方面，由於語言及文化差異，生活中仍會遇到諸多困難。因此，透過「新住民諮詢站」的設立，希望能為大家提供更即時、便捷的服務。民進黨執政以來，推動的新住民政策多元且符合民眾需求，例如免費參加職業訓練、領取職訓生活津貼、交通補助等，雇主聘僱新住民最高每月可領取1.1萬元獎勵，全面擴大新住民就業福利。

縣長陳光復說，澎湖縣0-100歲的社會福利是全台灣最好的，縣府每年支出超過7億預算來照顧澎湖民眾，只要是設籍在澎湖的新住民都能享受到一樣的福利，中央與地方會共同來協力，藉由黨部的新住民諮詢站來互相合作補足。

立委羅美玲與澎湖新住民朋友相見歡，強調民進黨照顧新住民。（民進黨澎湖縣黨部提供）

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