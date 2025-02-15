黃國昌當選民眾黨主席 陳世軒呼籲黨內團結

民眾黨主席補選由黃國昌勝選，陳世軒對此表示，改選已落幕，黨內紛爭也應隨之停止，「合則存，分則亡」。（陳世軒辦公室提供）

2025/02/15 16:45

〔記者黃子暘／新北報導〕民眾黨主席補選由黨籍立委黃國昌勝選，民眾黨中央委員暨新北市黨部主委、新北市議員陳世軒對此表示，改選已落幕，黨內紛爭也應隨之停止，「合則存，分則亡」，目前最重要的是全黨要團結一心，他相信也期待黃國昌能夠凝聚內部向心力，率領民眾黨持續茁壯。

陳世軒表示，這段期間因內部競爭衍生出事端，進而牽動起黨員及支持者情緒，但如今確定由黃國昌擔任主席，黨內競選期間發生的種種都應放下，但仍要維持「戰鬥模式」，並且「炮口必須一致朝外」；民眾黨進入下個階段，期待黃國昌帶領隊伍穩健前進，向外界證明民眾黨不同於藍綠，才能實踐前主席柯文哲期許的「一人政黨」轉型，並不負3萬多位黨員支持。

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陳世軒說，面對國際情勢變化、台灣政局動盪、朝野極度對立、執政黨掀起大罷免時代，社會瀰漫負面氛圍，民眾黨沒有本錢內訌、內耗，不能坐視國政空轉，應思考民眾黨如何發揮第三勢力的關鍵角色、有效避免社會大眾被亂帶風向，黨員也關心民眾黨的未來，新任黨主席要如何開拓出新的方向，這都是黃國昌馬上就要面對並且解決的問題。

陳世軒說，他設立的黨員陳情信箱在這段期間也成為黨員對黨內紛擾的情緒出口之一，這都將化為進步的動力，未來他會將這些意見適時向黨內提出。

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