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    全球AI戰美國虎視眈眈 朱立倫嘆：綠營還在搞大罷免

    國民黨主席朱立倫認為，面對全球AI戰、美國貿易戰，朝野應該合作一致，不是還在搞大罷免。（記者陳冠備攝）

    國民黨主席朱立倫認為，面對全球AI戰、美國貿易戰，朝野應該合作一致，不是還在搞大罷免。（記者陳冠備攝）

    2025/02/15 16:44

    〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨主席朱立倫今（15日）到彰化縣參加縣黨部新春團拜，他談到台灣對美貿易順差排名全球第六，如今面臨美國點名要求對等關稅，晶片到美生產等，政府應該趕快想辦法拚AI、拚貿易，不是還在搞大罷免、拚政治，他認為，朝野應該合作一致，才能面對國際挑戰。

    國民黨彰化縣黨部今天在溪湖國小禮堂舉行新春團拜，近日遭罷團連署罷免，並通過第一階段的立委謝衣鳯到場與會，她致詞時未提及大罷免，幾乎全程做在台下聽朱立倫致詞。

    朱立倫指出，這幾天全世界最重要、最嚴重的2件事就是AI戰與貿易戰，因為美國要對全世界重新調整關稅、貿易，台灣對美國的貿易順差高達738億美元，全球排名第六，近日被川普點名要求對等關稅、晶片移回美國等，總統賴清德雖召開國安會議，但回答卻是「問A答B」，提到要增加國防預算、強化國家安全推動反滲透法時答非所問，另外增加對美投資等回答也模模糊糊。

    朱立倫說，日本對美貿易差比台灣還低，其首相石破茂會見川普，即提出對美增加投資1兆美金、購買美國能源、天然氣及科技產品等；反觀賴政府完全沒有方向，他希望民進黨能夠專心面對貿易戰、AI戰，不要每天只想打政治、打在野黨，應該朝野合作一致面對國際挑戰。

    國民黨主席朱立倫（前排左3）與立委謝衣鳯（前排左2）互動熱絡。（記者陳冠備攝）

    國民黨主席朱立倫（前排左3）與立委謝衣鳯（前排左2）互動熱絡。（記者陳冠備攝）

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