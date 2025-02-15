基隆罷免林沛祥提議書近門檻下週送件 藍反制要罷綠議員

基隆民間團體發動罷免國民黨立委林沛祥，預計將於下週送件。（資料照）

2025/02/15 16:09

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民間團體在臉書粉絲團「基隆絕沛」發動罷免國民黨立委林沛祥，該粉絲團今天指出，罷免提議書已加速檢查分類造冊，總數已近門檻，將在下週送件，呼籲民眾儘速交件。國民黨基隆市黨部為反制罷免林沛祥，則成立「反制罷免小組」，下週一將說明罷免那些綠營議員。

「基隆絕沛」今天在臉書呼籲民眾利用今明兩天儘快交件，也感謝各地的基隆人郵寄罷免提議書，包括住在在蘭嶼、旅居歐洲、日本的基隆人。連署提議書已加速檢查分類造冊，由於檢查仍有錯誤需聯繫重寫，總數在門檻邊緣浮動，將儘速完成造成造冊到中央選舉委員會送件。

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「基隆絕沛」臉書指出，希望能有更多提議書，確保數量安全額度，下週送件中選會後，第一階段提議連署書仍持續收件。選務單位若有剔除部分不合格提議書，才能有足夠安全額度的合格提議書補件，補件機會只有1次，因此安全額度非常重要。

目前除了仁三路固定連署站，民進黨市議員鄭文婷、施偉政和張之豪的服務處，也協助收件。

國民黨基隆市黨部日前成立「反制罷免小組」，市黨部主委吳國勝擔任召集人，要在各地成立後援會，要罷免民進黨議員作為反制，下週一將說明罷免哪些議員及罷免理由，會設置實體連署站。

基隆市長謝國樑日前呼籲停止這種讓基隆不堪其擾的罷免連署。林沛祥則說，面對罷免他不會迴避，更有信心迎接挑戰。

而民進黨基隆市黨部主委林明智則表示，民進黨議員合理監督預算與市政，未曾推動有爭議的法案，或是刪減重要建設的預算，國民黨此舉是挑起市政府與市議會的爭端，無理取鬧，必要時民進黨市黨部也會祭出反制措施。

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