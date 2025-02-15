賴清德提擴大對美投資 白宮列重大政績

總統賴清德14日召開國安高層會議後發表談話表示，台灣願意也持續在各層面和美國合作，共同追求區域安平繁榮。 （記者羅沛德攝）

2025/02/15 16:09

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統昨日召開國安高層會議，宣布對美國等政策方針。美國白宮也在今日發出新聞，將台灣承諾對美投資，列為川普總統在本週重大政績。

白宮今日發布新聞稿回顧川普本週政績，其中包括「台灣在川普關稅措施下承諾擴大對美投資」：當中提及「台灣在川普關稅措施下承諾擴大對美投資』乙節係引述金融時報（FT）報導，報導稱「台灣總統承諾增加對美採購及投資，以因應川普之關稅威脅，以及對台灣半導體產業之施壓」。

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賴清德總統昨召開今年首次國家安全高層會議，並於會後主持記者會，宣布新的一年，政府將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上的目標，並持續推動國防改革、國安法制改革，以及「立足台灣，布局全球」的經貿戰略等三大工作；並在台美關係、半導體產業發展及兩岸關係三大面向，提出明確的國家策略方案。

賴清德並說，政府正在啟動相關的規劃，依據國家發展與建立安全供應體系的需要，由行政院全面盤點台美貿易合作的機會，未來將透過雙方緊密合作，擴大對美國的投資與採購，促進雙邊貿易平衡。政府也將強化台灣企業增加對美投資的輔導與鼓勵，推進台灣產業的全球布局與壯大。

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