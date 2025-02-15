為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新光三越氣爆緊急動員醫療網 林靜儀籲立院支持衛福部醫療相關預算

    林靜儀被問及衛福部預算遭立法院刪除或凍結時表示，拜託立委還有機會的話，可以支持衛福部提出來的醫療韌性、外傷科訓練、心理健康等相關預算。（記者蔡淑媛攝）

    林靜儀被問及衛福部預算遭立法院刪除或凍結時表示，拜託立委還有機會的話，可以支持衛福部提出來的醫療韌性、外傷科訓練、心理健康等相關預算。（記者蔡淑媛攝）

    2025/02/15 16:17

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越百貨公司前天發生嚴重氣爆釀4死36傷，衛福部第一時間聯繫中市衛生局啟動大量傷患機制，並通知轄下急救責任醫院進入應變狀態，總統賴清德今到台中探視關心傷者，陪同的衛福部次長林靜儀被問及衛福部被立法院刪除或凍結預算時表示，拜託立委還有機會的話，可以支持衛福部提出來的醫療韌性、外傷科訓練、心理健康等相關預算。

    新光三越氣爆案發生後，衛福部第一時間聯繫台中市衛生局，啟動大量傷患機制，並通知轄下急救責任醫院進入應變狀態，同步聯繫中區緊急醫療應變中心（REMOC），必要時啟動轉診機制，中央也會全力協助台中醫療體系投入救治。

    林靜儀表示，不論是八仙塵爆，還是台灣常遇到的地震、風災，這次新光三越氣爆案發生後，立刻啟動緊急機制，醫院同時區域聯絡，傷者送到不同院所，避免壅塞，她強調醫療靭性的重要。

    針對立法院大幅刪減或凍結衛福部預算，林靜儀說，在強化國家醫療韌性的經費、專業單位出國交流參訪、其他國家對政策、法規的討論，或衛福部醫療相關宣導業務、心理健康業務及宣導，衛福部在制定計畫時很謹慎，拜託立委還有機會的話，可以繼續支持衛福部提出來的醫療韌性、專業、外傷科訓練、衛材、心理健康、國際合作的相關預算。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播