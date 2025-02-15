吳思瑤控刪消防預算 王鴻薇嗆：我一毛都沒刪、你去找證據給大家看

國民黨團書記長王鴻薇。（記者劉宛琳攝）

2025/02/15 16:08

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨團幹事長吳思瑤指控國民黨團書記長王鴻薇刪除114年消防預算。王鴻薇今強調，「114年度消防預算，王鴻薇一毛都沒刪」，要吳找看看三讀通過的預算案中哪裡有刪除相關預算的證據給大家看，不要連證據都沒有，就用片段資訊造假攻擊。

王鴻薇指出，消防人員的預算編列在內政部，一直都有規劃計畫「充實直轄市、縣（市）政府消防機關外勤消防人員個人救災裝備器材中程計畫」，任何消防經費應該直接在這邊編列就夠了。但是民進黨突然巧立名目以「韌性國家醫療整備計畫」於113至118年度4年增加80億預算，而且計劃內容與預算資料「都列為機密」。

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王鴻薇並拿出照片、會議資料佐證，指去年11月30日舉辦的韌性國家醫療整備計畫研討會，就看到「黑熊學院」理事長劉文以「民防與心防」在台上演講指導，更證實這些預算到處都有「熊出沒」的跡象。

王鴻薇表示，身為立委一定要為全民把關，在各單位與她協調，並保證不會給黑熊學院後，她也已經「撤案」並具體要求不能給這些「黑熊」側翼團體，「拜託吳思瑤認真一點，看清楚預算案三讀結果，堂堂幹事長淪為罷團青鳥側翼，還不丟人嗎？」

國民黨團書記長王鴻薇拿出消防署說明並強調自己已撤案未刪消訪預算。（王鴻薇辦公室提供）

國民黨團書記長王鴻薇拿出消防署說明並強調自己已撤案未刪消訪署預算。（王鴻薇辦公室提供）

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