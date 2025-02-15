賴清德探視新光三越爆炸傷者 盧秀燕、何欣純「站位學」引討論

台中市長盧秀燕、民進黨立委何欣純陪同賴總統（左）探視新光三越事故傷者。（圖由台中市府提供）

2025/02/15 15:22

〔記者黃旭磊／台中報導〕總統賴清德上午至林新醫院探視新光三越中港店爆炸事故傷者分別是43歲顏姓保全及28歲陳姓機電員工，台中市長盧秀燕、民進黨立委何欣純隨行，根據現場畫面，盧秀燕、何欣純穿搭同色系白襯衫深外套，兩人前後陪同總統探視，一前一後輪流站在總統身邊，關懷患者也相互禮讓站位。

台中新光三越於13日爆炸事發兩天後，賴總統首度到台中林新醫院、榮民總醫院探視傷者，顏姓保全及陳姓機電員工向總統說，爆炸太過震驚「受到驚嚇」，盧秀燕、何欣純、衛福部次長林靜儀及林新醫院院長林仁卿都陪同，外界認為何欣純有意角逐下屆市長，與國民黨籍台中市長盧秀燕先後站在總統身邊，也穿著同色系套裝。

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何欣純表示，每次意外事故背後都是一個個家庭破碎，一個個生命傷痕，事故善後程序除了照護傷者醫療，甚至救災人員心理創傷層面也應思考如何提供協助，業主也須善盡責任進行全社會關懷。

從醫院訪視畫面觀察，何欣純、盧秀燕在賴總統後方走進醫院，進病房探視前，由賴清德說明勇鷹號戰機墜毁事項，何欣純與林靜儀站賴總統左側，盧秀燕站右側，之後，眾人至病房探視，何欣純與盧秀燕先後站在總統身旁，最後由賴清德致贈林新醫院加護病房慰問金，何欣純、盧秀燕站在總統兩側，陪同林仁卿等醫護人員受贈展現「站位」禮數。

立委何欣純（右）站到盧秀燕身旁。（圖由台中市府提供）

何欣純、盧秀燕站兩側，陪賴總統致贈林新醫院醫護慰問金。（讀者提供）

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