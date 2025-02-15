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    苗縣各農會會員代表選舉 4農會總幹事對決、現任者占優勢

    苗栗縣各農會會員代表及小組長選舉進行投開票，選舉過程順利。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣各農會會員代表及小組長選舉進行投開票，選舉過程順利。（記者張勳騰攝）

    2025/02/15 15:47

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣基層農會選舉，全縣17個鄉鎮市農會中，苗栗市、造橋鄉、通霄及大湖地區農會4個農會出現總幹事遴聘兩人對決；今（15）日進行會員代表及小組長選舉，苗市、通霄、大湖地區農會現任總幹事掌握多數會員代表席次，造橋鄉農會欲遴聘總幹事的吳美慧則獲大勝。

    苗栗縣下屆農會總幹事遴聘之爭，苗栗市農會由現任總幹事謝錦明及市農會職員楊秀玲對決，大湖地區農會則由現任總幹事徐欽志與泰安鄉日出溫泉飯店副董事長羅紹遠角逐。造橋鄉農會現任總幹事彭森華屆齡退休，由任職農會推廣部主任的妻子吳美慧出馬，對上造橋鄉前鄉民代表張龍烽的女兒張慧如；通霄鎮農會則是現任總幹事許道坤與前任總幹事徐學承對決。

    今天進行農會會員代表及小組長選舉，共選出會員代表666席，小組長248席，各農會投開票過程順利。

    投票結果苗栗市農會謝錦明掌握25席、楊秀玲20席，通霄鎮農會許道坤與徐學承32比13席，造橋鄉吳美慧與張慧如為30比1席，大湖地區農會徐欽志與羅紹遠為26比18席。

    苗栗縣農會與頭份、竹南、後龍、通霄、苑裡、卓蘭、頭屋、銅鑼、三義、三灣、南庄、獅潭等12個鄉鎮市農會，則由現任總幹事登記遴聘。

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