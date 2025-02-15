罷免地圖製成實體桌遊 屏東首波發放請來網紅四叉貓代言

屏東民團將罷免地圖製成實體桌遊，希望寓「罷」於樂。（記者羅欣貞攝）

2025/02/15 14:38

〔記者羅欣貞／屏東報導〕全國掀起罷免潮，屏東雖未有罷免案，民團仍自創「民主大富翁」罷免地圖看板，響應罷免行動，更將地圖製成實體桌遊，寓「罷」於樂，今天（15日）在屏東市首波發放，網紅四叉貓到場擔任代言嘉賓，民眾踴躍索取，氣氛十分熱烈，盼將熱潮延續至第二階段的連署。

發起製作「民主大富翁」罷免地圖的台灣青年文化創生協會說明，首波印刷100份，已全數發放完畢，其中有少量配置在屏東的在地店家，歡迎民眾自由索取。

請繼續往下閱讀...

為吸引人群，民團今天邀請知名網紅四叉貓擔任首波發行的代言嘉賓，現場湧現粉絲熱情互動，爭相索取地圖和簽名；四叉貓表示，不少民眾會跑來詢問罷免的資訊，「民主大富翁」整合了詳盡的資訊，包括選區資訊、2024當選得票數、各階段的罷免連署份數，以及罷免團體的QR CODE，可謂「一張在手希望無窮」，罷免一定要大成功。

四叉貓也指出，他最近「移民」信義區，為了罷免藍營立委徐巧芯，而罷免團體近期辦理不少相關活動後，竟遭查水表，相較之下屏東還能有店家力挺借用場地辦活動，令他備感溫馨。

四叉貓呼籲，雖然屏東沒有罷免的對象，但一定有北部、中部的朋友，務必打電話來響應罷免行動。

屏東青鳥代表柯韋辰則說，藍白立委亂砍預算，大罷免是為了顧生活，而不是亂罷免。屏東有民主的好立委，今日民主大富翁從屏東出發，是要站出來守護台灣，此款遊戲可謂寓「罷」於樂，能邊玩邊了解罷免相關的資訊。

粉絲踴躍索取民主大富翁並請網紅四叉貓簽名。（記者羅欣貞攝）

粉絲開心和四叉貓自拍。（記者羅欣貞攝）

罷免地圖製成實體桌遊，屏東民團今天首波發放，邀網紅四叉貓代言，現場湧現人潮。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法