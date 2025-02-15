國民黨南投團拜圍繞「大罷免」 朱立倫：民進黨以為藍委都罷免台灣就勇了！

國民黨南投縣黨部在南投市公所一樓大廳辦新春團拜，黨主席朱立倫批執政黨政治操弄。（記者陳鳳麗攝）

2025/02/15 14:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨南投縣黨部今天舉行新春團拜，遭罷團鎖定罷免的立委游顥、馬文君都到場強調幫南投縣爭取138億元，馬還稱民進黨只會分化，昔分外省、本省，現在分中共同路人和台灣派，會全力反罷免。朱立倫則再度抨擊民進黨只操弄政治，以為藍委都罷免台灣就勇了，卻不關心貿易、AI，會讓人民反感。

國民黨南投縣黨部新春團拜，今天在南投市公所一樓大廳舉行，參加的黨員以長輩為多，立委馬文君、游顥都到場談大罷免，馬文君表示，民進黨只會分化，早年分外省人、本省人，現在說中共同路人、台灣派；游顥則說，他和馬文君合力推動多個民生法案，其中財劃法就幫南投縣府爭取137億元。兩人都稱會努力為地方打拚，也全力反罷免。

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南投縣長許淑華則指出，財劃法修正案通過，中央過去每年補助南投茶博800萬元，現在來文告知不補助了，地方民眾有人對大罷免反感，南投兩個立委很優秀，大家會團結起來反罷免，也請朱主席能有方法反罷免。

朱立倫今天再度批評執政黨只會操弄政治、關心政治，現在最要緊的貿易、AI戰，台灣對美貿易順差問題，賴清德昨天開會的對策是提高國防預算、反滲透，還有聯合民主國家串聯民主供應鏈，只有最後一項勉強有關。而國民黨立委拚民生，例如修正財劃法，民進黨卻說那是拚政治，以為國民黨立委都罷免了，台灣就勇了。

南投縣長許淑華說，財劃法修正後中央來文今年不補助南投茶博。（記者陳鳳麗攝）

朱立倫（前中）、南投縣長許淑華（朱身旁黃衣者）和立委馬文君（朱身旁黑衣者）和與會黨員大合照。（記者陳鳳麗攝）

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