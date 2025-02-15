罷免戰場延燒 徐巧芯、許淑華臉書開戰

國民黨立委徐巧芯在臉書貼出民進黨議員許淑華與罷免團體同框的照片，宣稱戳破綠營謊言，罷免就是民進黨披著公民團體的的皮。（取自徐巧芯臉書）

2025/02/15 13:47

〔記者何玉華／台北報導〕面臨公民團體罷免的國民黨立委徐巧芯，今（15）天在臉書貼出一張當時立委競選對手、民進黨北市議員許淑華與穿著罷免徐巧芯團體背心的人同框的照片，宣稱戳破綠營謊言，罷免就是民進黨披著公民團體的的皮，許淑華隨即在臉書反擊表示，她例行的市政、法律諮詢服務，遇到在鄰近擺攤連署的罷團索取礦泉水，她送水就被看圖說故事，反問徐巧芯「到底是有多害怕?」

「剷除黑芯」發言人陳先生表示，事先並不知道擺攤連署的地點附近，剛好有議員許淑華的市政服務台，一切都是剛好、巧合；徐巧芯一直都是喜歡看圖說故事、連連看，很無聊。

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徐巧芯以民眾來函民眾表示戳破綠營謊言，指罷免就是民進黨披著公民團體的的皮，先前說是「公民團體」，現在不演了，許淑華開始在連署攤招呼支持者到現場連署，還質疑是騙子，輸不起就翻桌。

許淑華隨即反擊，看到這麼多人寫連署書要罷免很緊張吧？「徐巧芯是不是急了？」許淑華表示，今（15）天例行性在週六上午10點至12點在中崙慈賢宮擺攤提供市民市政、法律的諮詢服務，剛好罷免徐巧芯的公民團體在附近擺攤連署，罷團過來索取一些礦泉水，她基於禮貌，親自與同仁送水過去加油打氣。

許淑華說，徐巧芯看圖說故事，「到底是有多害怕？急得行事風格就像個狗仔一樣！」許淑華強調，罷免的連署書多寡，不是她可以決定的，是徐巧芯有多討人厭，就會有多少人想罷免。

徐巧芯不甘示弱，原文下再更新反批「以為民眾都是瞎子嗎?」強調她揭穿民進黨說罷免團體只是「公民團體」的謊言，跟急不急有什麼關係，「單純覺得這種人很作」。

許淑華直接在臉書貼上徐巧芯貼文的截圖及她行動服務處的照片，批評徐巧芯看圖說故事。（取自許淑華臉書）

許淑華表示，今（15）天例行性在週六上午10點至12點在中崙慈賢宮擺攤提供市民市政、法律的諮詢服務。（取自許淑華臉書）

許淑華表示，今（15）天例行性在週六上午10點至12點在中崙慈賢宮擺攤提供市民市政、法律的諮詢服務，剛好罷免徐巧芯的公民團體在附近擺攤連署，罷團過來索取一些礦泉水，她基於禮貌，親自與同仁送水過去加油打氣。 （取自許淑華臉書）

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