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    台南32家農會選舉今投票 後壁、北門等5農會激戰

    後壁農會選舉今投票。（記者楊金城攝）

    後壁農會選舉今投票。（記者楊金城攝）

    2025/02/15 13:27

    〔記者楊金城／台南報導〕第20屆台南市32家基層區農會選舉今天（15日）投票，將選出農會會員代表、農事小組長選舉，其中後壁、北門、歸仁、楠西和台南地區農會等5家農會激戰，投票到下午2點截止後進行開票，誰輸誰贏見分曉。贏了農會代表席次就能掌握理、監事會，決定聘任總幹事。

    農會選舉投票時間是今天上午9點至下午2點，由各農會承辦選務工作，全市共設置481個投開票所，32家農會將共選出473位農事小組長及1320位會員代表；包括後壁區、楠西區、北門區、歸仁區、台南地區等5家農會選情激烈最受矚目，又以後壁、北門、歸仁難分軒輊。

    後壁農會總幹事林怡歆和農會理事長蕭麗姿分裂，雖然只有林怡歆1人登記候聘拚連任，但受到在野派捲土重來挑戰，雙方實力旗鼓相當，選情激烈。

    後壁農會投票會員人數4165人，今天上午9點開始投票後，各投票所就出現趕早投票的農民，有些農民則在農忙結束後趕來投票，各有支持者緊盯投票情形。

    北門農會選舉原本平和，但在前總幹事洪明農因案入監服刑後，派系翻轉，選情最令人意外，洪明農推出女婿陳柏凱登記候聘總幹事遭到挑戰，雙方在代表選舉勢均力敵，北門農會投票會員有1124人。

    歸仁農會僅績優總幹事翁淑雲1人合格候聘，但農會代表選舉受挑戰，選情超激烈。

    後壁農會選舉激戰，農民趕來投票。（記者楊金城攝）

    後壁農會選舉激戰，農民趕來投票。（記者楊金城攝）

    北門農會選舉今投票。（記者楊金城攝）

    北門農會選舉今投票。（記者楊金城攝）

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