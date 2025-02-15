總預算協商藍白不埋單？民進黨團喊話藍白勿急砍橄欖樹

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/02/15 13:32

〔記者李文馨／台北報導〕114年度中央政府總預算案陷入僵局，立法院長韓國瑜將於18日召開朝野協商，國民黨團認為不可能違背法令更動，民眾黨團則說，沒有三讀後再啟協商前例。對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（15）日表示，行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜遞出的橄欖枝，在野黨也不必急著把橄欖樹砍了，呼籲各黨應展現高度智慧，善後總預算僵局。

吳思瑤表示，總統賴清德日前召開院際協商後，各院已達成高度共識，將透過溝通共同化解總預算僵局；此外，行政院長卓榮泰與韓國瑜也再次會面，攸關行政預算執行，行政單位當然期望能有所轉圜，兩院院長也敲定再次朝野協商。

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吳思瑤說，大家心知肚明，三讀通過的議案要有轉圜確實存在巨大困難，但執政單位不會放棄各階段任何可能性，無論困難多大，仍須為全民總預算善盡職責。她說，韓國瑜願意再次協商，也呼籲在野黨同仁，既然已種下總預算惡因，全民承受惡果，行政院持續努力，始作俑者的立法院當然有責任共商解方。

吳思瑤呼籲，「不要好不容易搭起的溝通橋梁，在野黨卻急著把橋拆了」，卓榮泰與韓國瑜遞出的橄欖枝，在野黨也不必急著把橄欖樹砍了；她強調，對於18日排定的協商，她誠懇呼籲各黨，國家屬於人民、預算屬於全民，這些超越政黨立場，如何善後需要大家展現高度智慧。

吳思瑤表示，行政院已拋出當前總預算窒礙難行的12項議題，若能透過協商尋提出解方最好；她也批評，民眾黨團總召黃國昌一再唱反調、說風涼話，始作俑者更應承擔責任，民眾黨八席皆為不分區，無須承受民意罷免的直接威脅，反觀國民黨立委，相信他們希望有機會彌補總預算造成的傷害，這是立法院的氛圍。

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