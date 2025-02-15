罷免宜蘭綠委陳俊宇1階達標 預計2/20送中選會

罷免宜蘭綠委陳俊宇第1階達標，罷團預計2月20日北上中選會送件。（記者王峻祺攝）

2025/02/15 13:15

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭罷免民進黨籍立委陳俊宇陣線聯盟「滿城封宇」，今年1月初醞釀「罷陳行動」，本月6日舉辦首場公開連署活動後，不到10天第1階段提議書已達標，超過4000人連署，罷團預計2月20日前往中選會送件，且會繼續宣傳收件，為第2階段連署做準備；陳俊宇針對罷免表示尊重，但盼以理性對話為基礎。

「滿城封宇」聯盟今天透露，公開啟動罷免行動迄今，提議人數逾4000人，已超過宜蘭第1階段3653人門檻，目前將把握時程持續收件並分類整理，預計2月20日北上中選會送件，屆時應該會再對外說明。

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罷團志工也說，第1階段罷免提議人數雖已達標，但為避免有錯誤需要補件，將會多遞交罷免提議書，並會持續向填妥提議書的民眾收件，持續為第2階段努力，有信心可以連署達標。

本屆立委選舉，宜蘭縣選舉總人數36萬5227人，第1階段罷免提議人連署只要3653人就達標。第2階段的罷免連署，達標數人為3萬6523人，要達到罷免投票門檻，藍營人士覺得並不困難，他們認為民眾目前對中央執政的仇恨值很高，加上縣長林姿妙遭判刑是受迫害、莫須有，深具信心在藍白合作下，可打贏這場勝仗。

立委陳俊宇回應表示，尊重罷免行動，這是民主制度保障人民的選擇權，但民主社會應以理性對話為基礎，而非淪為特定政黨的報復或仇恨動員，盼公民朋友能夠理性看待他在立法院的表現，以及為宜蘭爭取建設和經費的努力，深切期望此次事件成為社會溝通的契機，讓台灣的公民社會朝向更成熟與進步的方向發展。

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