氣溫回升太陽露臉 雲林農會改選投票踴躍

基層農會選舉農事小組長副組長及會員代表今天投票，雲林各地投票狀況平順。（記者黃淑莉攝）

2025/02/15 12:38

〔記者黃淑莉／雲林報導〕全國基層農會改選今（15）日辦理農事小組長、副組長及會員代表選舉投票，氣溫回升、陽光露臉，雲林各地投開票所投票狀況踴躍，縣府農業處指出，粗估有競爭地區投票率應可達到8成以上，提醒今年投票時間至下午2點。

今天上午9點開始投票，許多農民從田間忙完農務直接到投票所投票，也有人趁著要外出工作先去投票，位在林內農會辦公大樓的投票所出現排隊情況，原來是會員代表競爭激烈。

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縣府農業處長魏勝德也與農業處同仁到各投票所了解投票情況。

據指出，雲林縣20鄉鎮市農會會員代表有4鄉鎮競爭激烈，應選45席，登記參選人數多達7、80人以上，各區都競爭激烈，其他鄉鎮雖參選人數4、50人，但仍有幾個區有競爭。

農業處表示，從上午投票狀況推估，選情平和的地區投票率應有3、4成左右，至於有競爭地區投票率應可達8成，投票時間至下午2點，預計4點以前可以完成開票。

基層農會選舉農事小組長副組長及會員代表今天投票，雲林部分競爭激烈地方投票情況踴躍。（記者黃淑莉攝）

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