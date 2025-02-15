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    外交部預算遭刪減凍結 葉耀元：藍白幫助中共在國際舞台上消滅台灣？

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

    2025/02/15 14:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白大刪總預算，許多公部門受到影響，外交部預算遭國會刪減與凍結部分，包括媒體政策宣導經費遭全刪1.11億元、業務費凍結37.64億元、國外旅費遭刪1.58億元，對此美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，他是不是可以詮釋，這就是藍白陣營要加速台灣孤立，以利中國進一步在國際舞台上消滅台灣呢？

    葉耀元今上午在臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文表示，在民進黨執政的時候，當我國友邦被中國掠奪的時候，國民黨就會說「民進黨的外交能力有問題，台獨誤國」之類的鬼話；當他們握有立院多數席次的時候，就開始大砍外交部預算，斷掉外交部的燃料。他是不是可以詮釋，這就是藍白陣營要加速台灣孤立，以利中國進一步在國際舞台上消滅台灣呢？

    葉耀元指出，這段時間常常在各大KOL（什麼顏色都有）下面看鄉民的留言，搞清楚這些支持砍預算的民眾到底在想什麼：一堆人都說民進黨執政充斥著貪污舞弊、施政效能極差、缺乏跟在野勢力溝通、台灣需要非藍綠的聲音。

    葉耀元打臉這些說法， 貪污舞弊在哪卻說不出來，然後這些人知道國民黨執政的時候貪污舞弊有多少嗎；施政效能極差在哪也說不出來，然後只會無限迴圈，這些人似乎都忘了民進黨執政時的經濟與對抗疫情的表現了；不溝通的是藍白陣營；上次在立院鎖門搞閉門投票的就是藍白黨喔；說要超越藍綠的人，看看黃國昌跟民眾黨在立院的「附隨」行為好嗎？

    葉耀元直言，他覺得這些反對勢力還是就直接承認：我就是不爽民進黨，我就是喜歡跟中國在一起！這樣還比較誠實一點，至少我可以尊重你的誠實。

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