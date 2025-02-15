賴清德探視新光三越爆炸傷者 工地保全、機電員工曝「受到驚嚇」

賴總統、台中市長盧秀燕及立委何欣純探視新光三越爆炸案傷者。（台中市府提供）

2025/02/15 12:12

〔記者黃旭磊／台中報導〕總統賴清德上午至林新醫院探視新光三越中港店氣爆事故傷者，43歲顏姓保全及28歲陳姓機電員工在病房內看到總統前來，均稱爆炸太過震驚「受到驚嚇」，而賴總統給予關懷，他表示，希望行政院長卓榮泰要求相關部會，協助地方政府做好工安工作，每個工程要注意到整個流程，避免發生工安意外造成人員傷亡。

賴清德上午10點40分由台中市長盧秀燕、衛福部次長林靜儀、民進黨立委何欣純及林新醫院院長林仁卿陪同，探視新光三越爆炸案顏姓保全及陳姓機電員工等兩名傷者。顏男為新光三越隔壁工地保全，爆炸後遭掉落招牌、玻璃砸中左大腿，撕裂傷深達十公分，陳男為北部機電工班員工，在美食街樓層遭爆炸燒傷左手腕及雙膝，兩人向總統說「受到驚嚇」，賴清德則給予關懷鼓勵。

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賴總統說，發生在台中新光三越百貨的意外事件，國人都非常關注，造成多人傷亡，國人非常難過，所以昨天（14日）卓榮泰已經指示消防署跟衛福部，配合台中市府做消防救災跟醫療照護工作，卓榮泰先到台中關心受傷病患，今天他再度前來，祝福他們早日康復，同時也藉機會感謝市府團隊或消防及救災人員，還有全體醫療人員及見義勇為的民眾志工，全心全力投入救災工作，非常感謝。

賴總統表示，希望卓院長未來要求相關部會，協助地方政府做好工安工作，因為每次工安都造成多人傷亡，每次意外都是社會損失，也對家屬造成很大傷害，未來我們要加強工安的避免，每個工程要注意到整個流程，避免發生工安事故造成人員傷亡，也避免造成家屬及對社會衝擊。

賴總統由台中市長盧秀燕（右）陪同至林新醫院探視新光三越爆炸案其中兩名傷者。（記者廖耀東攝）

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