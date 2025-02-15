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    藍白批數發部「沒做事」砍預算 許淑華舉這事回批「不理性政治鬥爭」

    台北市議員許淑華表示，衛福部與數發部在第一時間採取緊急措施，避免了被駭的醫院病患資料外洩，受害得以控制。 （記者何玉華攝）

    台北市議員許淑華表示，衛福部與數發部在第一時間採取緊急措施，避免了被駭的醫院病患資料外洩，受害得以控制。 （記者何玉華攝）

    2025/02/15 12:16

    〔記者何玉華／台北報導〕馬偕醫院在2月9日遭受駭客攻擊，台北與淡水院區超過500台電腦系統當機，造成病例系統一度無法存取，所幸經衛生福利部及數位發展部緊急因應，順利化解危機；台北市議員許淑華表示，國民黨、民眾黨在年初說數發部「沒做事」，要刪除、凍結預算，是無視資安危機本就是發生在「看不到」的地方，藍白聯手製造的「總預算之亂」，就是一場不理性的政治鬥爭。

    許淑華表示，馬偕醫院2月9日起受到駭客組織長達3天的網路攻擊，外界盛傳是中國的駭客組織，但院方尚未證實。此事再次凸顯國家資訊安全有多麼重要，台灣無時無刻都在面對各種網路惡意攻擊；這也是衛福部與數發部首次合作辦案，攻擊爆發後第一時間，資安署就採取即時緊急應變，才沒有造成病患資料外洩，受害得以控制。

    許淑華說，這也再次應證，年初由藍白聯手製造的「總預算之亂」，就是一場不理性的政治鬥爭。藍白以不明確的理由，說數發部「沒做事」，針對數發部刪除40%、凍結20%預算。但關乎民眾權益的資安危機本就是發生在「看不到」的地方。從年初的馬祖海纜全斷到馬偕醫院駭客事件，民眾的日常生活可以維持運作，都是因為有數發部及轄下的資安署專家們，日夜不懈的在守護這些「看不到」的危機。

    許淑華說，藍白最近突然態度退讓，但他們亂刪、凍結總預算，對國家的傷害已經造成。這場混亂，打從一開始就是國民黨與民眾黨起頭，在民主國家，公民才是社會的主角，公民社會的反撲，一定會讓藍白「看得到」。

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