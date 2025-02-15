黃國昌拋2026有機會一定戰 王婉諭：他最終目標仍瞄準2028

競選民眾黨主席的立委黃國昌日前表示，有關2026選舉，有機會他一定下去戰、開拓新戰場。（資料照）

2025/02/15 11:41

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨主席補選正在進行投票，由代理主席黃國昌對決前立委蔡壁如，預計今天下午4時半公布結果。對於黃國昌日前表示2026「有機會一定下去戰」，時代力量黨主席王婉諭認為，黃國昌的個性沒什麼改變，最終目標可能還是2028年的總統選舉；民眾黨前幕僚柯昱安則分析，最有機會的就是雙北。

王婉諭主持的直播節目「午餐大時客」本週邀請柯昱安分析2026年選戰。談及黃國昌2026投身選戰的選區，柯昱安表示，「為累積政治能量，黃國昌2026年應該會挑戰直轄市長」，六都看下來，南二都不可能、台中由國民黨把持、新竹市仍有停職中的市長高虹安在地方活動，因此最有機會的就是雙北。

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柯昱安說，新北目前處於即將交棒的狀態，黃國昌在現任市長侯友宜面前儼然就是「侯家軍」，試圖在藍營內部矛盾中找尋空間；台北則是六都中民眾黨議員席次最多的縣市，且相較國會的藍白合，民眾黨北市議員因柯案風波與北市府持對峙態度，「這讓民眾黨未來參戰台北市長沒有任何負擔。」

王婉諭認為，黃國昌很可能會當選民眾黨主席，加上「2年條款」近期在民眾黨一直有異音討論，因黃國昌需要國會的政治舞台，很可能會當滿4年立委，「以過去的模式看起來，他的個性沒有改變，不論是獨立參選或是搭擋國民黨，他最終的目標，很可能還是2028年的總統選舉。」

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