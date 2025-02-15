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    徐巧芯轟賴清德「搞不清狀況」林俊憲照樣造句酸：總預算先送出來再講

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/02/15 11:31

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德昨（14）日表示，將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3。國民黨立委徐巧芯轟賴清德「搞不清楚狀況！川普要的是國防預算GDP5%！」對此民進黨立委林俊憲表示，一邊痛罵賴總統的3%目標不夠，一邊把軍事裝備預算統刪3%，真不愧是藍白合示範區，深得包牌真傳。

    總統賴清德14日宣布三大優先工作，包括優先編列特別預算，達到國防預算佔3%GDP以上目標。經估算，未來國防單年度總體支出將至少成長1400億元以上。國防院學者蘇紫雲受訪分析，建議短期目標以台灣軍事戰略需求，將精準飛彈、反艦放空飛彈、無人機等列為最高優先，中長期才回歸洽購美國神盾級軍艦、F-35等大型載台。

    國民黨立委徐巧芯轟賴清德搞不清楚狀況，3%為美國前總統拜登政府的目標，川普已要用關稅大刀砍下，賴總統應速穩定朝野，與在野黨領袖坐下來談，賴政府提特別預算才有互信，否則無法處理國際壓力。

    林俊憲在臉書PO文表示，這則新聞，如果把名字遮起來，換成其他人，完全不會引起我的注意，但是，徐巧芯說：「賴清德搞不清楚狀況！川普要的是國防預算GDP5%！」、也是徐巧芯說：「你們的海鯤號先浮起來再講！先浮起來再講！浮起來就有錢了！」

    林俊憲大酸，徐巧芯一邊痛罵賴總統的3%目標不夠，一邊把軍事裝備預算統刪3%，真不愧是藍白合示範區，深得包牌真傳，那我也造樣造句：「藍白的總預算先送出來再講！先送出來再講！送出來就一槍斃命了！」

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

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