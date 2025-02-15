賴清德推國安法制改革 民進黨團曝法案3大面向

民進黨團幹事長吳思瑤今（15日）受訪說，法案共有3大面向，包括整體完備國家安全網、加強現行管轄密度及提升相關違法行為罰則，盼下會期朝野不分藍綠共同努力。（資料照）

2025/02/15 11:15

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德昨表示，為防制中國統戰、滲透及認知作戰對國安的危害，將持續推動國安法制改革。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（15日）受訪說，法案共有3大面向，包括整體完備國家安全網、加強現行管轄密度及提升相關違法行為罰則，盼下會期朝野不分藍綠共同努力；另外，對於國民黨立委陳永康等人提出「國家安全戰略法」，她則批評，這是「國家安全漏洞法」，又要遂行立院最大。

吳思瑤表示，賴總統昨天召開國安會議，因應國際變局及月益險峻的地緣政治，尤其中國對台灣的滲透與恐嚇打壓更為劇烈，台灣必須做出因應，作為負責任的執政黨團，他們已提出許多國安議案，這會期將配合國安部門與行政部門，更有效率、更精準地彙整成國安法規的配套。

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吳思瑤指出，法案主要有3大面向，包含整體完備國家安全網、加強現行管轄密度、提升相關違法行為罰則。她說，列出的法案數很多，從「反滲透法」、「國安法」、「兩岸人民關係條例」、「資安法」等10多項法案，相關法案上會期已陸續提出，現在因應國安會議共識，進行更清楚的分工與盤點，盼下個會期朝野共同努力，因為國家安全沒有藍綠之分，這關乎全民的生命財產安全。

吳思瑤提到，遺憾的是，國民黨在在聲稱要拚民生，但藍委陳永康、徐巧芯等人提出的「國家安全戰略法」卻是一個惡意的法案、恐怕再次違憲。她直言，這並非「國家安全戰略法」，而是「國家安全漏洞法」，因為它試圖破壞現行憲法授權，將總統的國家安全統御權移轉至行政院，而後透過立法監督行政，讓立院主導管控；換言之，又要遂行立院最大，連國家安全戰略都要接受立院指揮，透過國會多數針對國家安全說三道四，「這背後是否有境外勢力或中國的指令呢？」

吳思瑤續指，該法案的核心問題為「如何定義敵對國家？」請提案的國民黨委員好好思考「你們認為中國是否為敵對國家？」對多數國人而言，中國顯然是台灣的主要敵對國家，但當藍委要催生全新的「國家安全戰略法」，究竟要如何定義中國；她呼籲，不要假藉國安之名，行剝奪總統權限之實，這是傷害而非健全國安法制。

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