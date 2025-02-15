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    蔣萬安團隊策勵營談施政 自豪這幾件事

    台北市長蔣萬安團隊第3次策勵營今日在公訓處國際會議廳舉行，蔣萬安致詞時說，過去兩年完成許多不可能的任務。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安團隊第3次策勵營今日在公訓處國際會議廳舉行，蔣萬安致詞時說，過去兩年完成許多不可能的任務。（記者廖振輝攝）

    2025/02/15 10:27

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安團隊第3次策勵營今（15）日在公訓處國際會議廳舉行，蔣萬安致詞時說，過去兩年完成許多不可能的任務，包括大巨蛋完工帶來的經濟效益、捷運6線齊發、「都更8箭」及生育率突破1等，對未來幾年的市政課題，提出打破垂直分級、橫向的局處分界，希望以分組討論集思廣益的方式，提出更創新多元的政策解方。

    蔣萬安致詞提到，年節剛過，正是除舊布新、整裝待發，迎接全新挑戰的時刻，團隊要凝聚彼此的向心力，更希望所有的首長保持著強烈的使命感，對施政的規畫要有新構想，對達成目標的評價考核不會是冰冷的KPI，而是市民的滿意度。

    他說，兩年來完成許多不可能的任務，例如前年讓大巨蛋完工使用，去年克服各項困難讓大巨蛋可以舉辦非體育賽事，周杰倫演唱會4天總體消費創造了17億，年底阿妹的演唱會5天總體消費創造了23億；當時很擔心的阿妹跨年演唱會人潮疏散，也在副市長李四川的帶領，各局處的配合下，順利快速疏散人潮。

    他還提到交通網路的佈建，捷運6線齊發，去年底兌現讓捷運東環段2年內順利動工；「都更8箭」讓平均每一年的都更報核件數是過去的2倍；此外，北市的生育率突破1，更是6都中唯一正成長。

    蔣萬安表示，今天的策勵營不再以垂直的分級，橫向的局處分界，而是以分組討論、集思廣益，透過跨領域、跨機關分組討論方式，從不同專業角度出發，為未來市政提出更創新多元的政策解方，激盪出不同創意。

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