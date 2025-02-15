陳學聖點名鄭麗君也曾凍結預算 怨「民進黨能、別人就不能？」

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖。（資料照）

2025/02/15 10:34

〔記者施曉光／台北報導〕藍白兩黨在立法院聯手大刪並凍結中央政府總預算，且迄今尚未送至行政院，被外界質疑，並為公民團體罷免藍營立委添柴火，國民黨智庫今天呼籲民眾不要上民進黨的當，隨之起舞，並點名行政院副院長鄭麗君過去擔任立委時期也凍結預算，怨嘆「為什麼民進黨能，別人為什麼就不能？」

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今天以自己過去擔任立委的經驗舉例指出，2013年至2015年馬政府時代的原能會預算案，當年以鄭麗君為首的民進黨立委，在2013年提案把原能會原編列「放射性物料管理作業」2159萬8000元預算，凍結400萬；2014年鄭麗君等人在教育委員會提案決議凍結原能會一般行政預算3000萬，待原能會向行政院釐清究竟核四延役還是除役並進行專案報告後解凍；2015年鄭麗君與民進黨立委何欣純等人批評原能會常以機密為由，阻斷民眾對公開資訊的取得，要求凍結「一般行政」預算1000萬。

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陳學聖表示，如果當年民進黨立委提案凍結預算沒有錯，為什麼現在野黨凍結預算就要被大罷免？他呼籲鄭麗君幫全民大科普一下，「為什麼民進黨能，別人為什麼就不能？」

他呼籲大家，「絕對不能上了民進黨的當，隨之起舞」，如果立委不能刪預算，不能凍預算，就有如自我閹割，降為行政院立法局，又如何為人民把關政府的濫權？

陳學聖並表示，以往立法院若有凍結預算，在接續的新會期，各委員會就會優先安排專案報告，經委員會詢答後，幾乎都完全如數解凍，這是讓預算有更充裕、嚴謹的審查，而且被凍的預算數最多30%左右，要到下半年最後一季才會動支，根本不影響行政運作，民進黨誇大預算審查的陣痛，是在欺瞞民眾知的權利。

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