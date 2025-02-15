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    藍白執政縣市傳用公權力打壓罷免支持者？尹立：恐適得其反

    罷韓四君子之一的高市前文化局長尹立。（資料照）

    罷韓四君子之一的高市前文化局長尹立。（資料照）

    2025/02/15 09:32

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕近期針對國民黨立委徐巧芯的罷免行動正式啟動，但一些支持罷免的店家傳出遭台北市政府單位密集稽查 ，引發外界質疑藍白執政縣市是否動用公權力進行政治打壓，對此，罷韓四君子之一的高市前文化局長尹立今（15日）發文質疑，這種「無端檢舉-行政查水表」的手法，早在前高雄市長韓國瑜罷免案時就曾出現，最終適得其反，讓罷免案更容易成功，導致韓國瑜成為台灣史上首位被罷免的直轄市長。

    尹立表示，2020年罷韓期間，不少支持罷免的店家與個人，因表態而遭受惡意檢舉，例如高雄「釣客食堂」因挺罷韓，遭到國稅局、消防局、衛生局等單位密集稽查，導致經營困難。「然而這種行為並未阻止罷免，反而激起更大民怨，加速韓國瑜被罷免的進程」。

    他說，如今，台北市再度發生相似情況，許多店家疑似因表態支持罷免徐巧芯而成為檢舉對象，他提醒「行政中立是底線，執政者不能淪為打壓工具」，不論是哪個政黨執政，行政機關應當對所有業者一視同仁，而不是選擇性執法，僅針對持特定立場的店家展開密集檢查。如果執政者默許甚至縱容這類行為，將嚴重侵害台灣的民主價值，讓社會對政府公信力產生極大質疑。

    尹立認為，公民罷免是民主權利，不該被打壓，台灣是一個民主社會，罷免制度是憲法賦予人民的正當權利，任何政黨或政治人物都應接受公民的監督，而非透過行政手段來阻撓罷免行動。「如果執政者為了一己之私，動用行政資源來打壓罷免活動，這不僅是對公民權利的侵犯，更將讓自己成為反民主的罪魁禍首!」

    尹立奉勸藍白縣市執政者「行政不中立，終將反噬自身」，選民不僅有基本盤，還有許多中間選民在觀察。行政不中立的行為，短期內或許能讓特定政治勢力受益，但長期來看，這種行為只會讓選民對政府失去信任，最終影響自身政治前途。

    他強調，「從過去的經驗已經證明，過度打壓異見，不會帶來政治優勢，反而會激起更多民怨，讓罷免案更容易成功!」

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